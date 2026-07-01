«Παράθυρο» Στουρνάρα για «πάγο» στα επιτόκια από ΕΚΤ τον Ιούλιο

Το ενδεχόμενο να μη χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων η ΕΚΤ (πέραν εκείνης του Ιουνίου), άφησε ανοιχτό ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το ενδεχόμενο να μη χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων η ΕΚΤ (πέραν εκείνης του Ιουνίου), άφησε ανοιχτό από τη Σίντρα της Πορτογαλίας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας με φόντο την απροσδόκητα μεγάλη πτώση των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

«Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη και έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% αποτέλεσαν μια μεγάλη έκπληξη προς τα κάτω», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ΤτΕ, σύμφωνα με το Bloomberg, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα πρέπει να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το ενεργειακό κόστος στις τιμές, καθώς και τις επιπτώσεις της επενδυτικής άνθησης που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση τον Ιούλιο, εκτός αν η κατάσταση αλλάξει δραματικά», τόνισε ο κ. Στουρνάρας σε συνέντευξή του στο περιθώριο του ετήσιου φόρουμ της ΕΚΤ. «Με βάση τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι ίσως είναι προτιμότερο να διατηρήσουμε τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα» έσπευσε να συμπληρώσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών του Κόλπου ενημέρωσαν πως οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές «δεν ήταν τόσο μεγάλες και το Ιράν θα επανέλθει στην αγορά με σημαντικές ποσότητες πετρελαίου». Όπως ανέφερε, η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αναλύσεις, όπου θα απαιτούνταν μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ακόμη και αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τερματιζόταν σύντομα.

Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι οι έμμεσες επιπτώσεις του πρόσφατου ενεργειακού σοκ στις τιμές εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. «Πολύ συχνά στην Ευρώπη, όταν αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, η άνοδος αυτή μετακυλίεται αμέσως στις τιμές», σημείωσε. «Όταν όμως οι τιμές υποχωρούν, δεν παρατηρείται αντίστοιχη μείωση. Αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη ανταγωνισμού είτε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, στην υπερβάλλουσα ζήτηση» πρόσθεσε.