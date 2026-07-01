Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση - Συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Η ίδια είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ του σπιτιού της και «έφυγε» στη ΔΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Τελευταία ενημέρωση 20:51

Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί εξαιρετικά σοβαρά μετά από επίθεση αγνώστων με γκαζάκια στο σπίτι τους στην περιοχή του Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Η ίδια είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ του σπιτιού της και «έφυγε» στη ΔΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο.

«Σήμερα ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της» τονίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν της Διοίκησης του Ιπποκράτειου.

Βαθιά θλίψη

«σΣντετριμμένος» που η Βάγια Νέστορα «δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της» δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι «οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους», χαρακτηρίζοντας την εκλιπούσα ως θύμα δολοφονίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε» και υπογραμμίζει πως αποτελεί «ιερή υποχρέωση των Αρχών» η σύλληψη των δραστών και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, «όπου κι αν βρίσκονται».

«Ο θάνατος της κ. Νέστορα, συγκλονίζει όλους μας. Αποτελεί μία ακόμη τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία και αναδεικνύει την ανάγκη να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ομαλότητα από τους πάσης φύσεως εχθρούς της», τόνισε ο Νίκος Δένδιας. «Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της για την αδόκητη απώλεια» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας, που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα. Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, που χάθηκε τόσο άδικα» επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης», χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τη Βάγια Νέστορα. «Με ανείπωτη θλίψη και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπαιης τρομοκρατικής πράξης βίας. Η απώλεια μιας αθώας ζωής από εγκληματικά χέρια τρομοκρατών, αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας» τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Σήμερα, σημείωσε ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου «δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικείων της. Θέλω, ωστόσο, να διαβεβαιώσω ότι τέτοιες ειδεχθείς πράξεις, που επιχειρούν να σπείρουν τον τρόμο και να κλονίσουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Η Δημοκρατία μας, με αποφασιστικότητα και προσήλωση στο κράτος δικαίου, θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη. Και θα κερδίσει» βεβαίωσε ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή και θερμά του «συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης, σε αυτές τις ώρες της βαθιάς δοκιμασίας».

Την οδύνη και τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε δήλωση του ανέφερε ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν» και προσέθεσε πως σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της. «Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία» υπογράμμισε η Κουμουνδούρου.

Συγκλονισμένος δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. «Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Β. Νέστoρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας» υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Η κατάσταση των τραυματιών

Για την κατάσταση των τραυματιών από την εμπρηστική επίθεση, ενημέρωση με νέο ιατρικό ανακοινωθέν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. «Σήμερα, 1-7-2026 και από ώρα 5:53π.μ. έως και 6:44π.μ., προσήλθαν με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολίτες μετά από αναφερόμενη εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της οικοδομής που διαμένουν» αναφέρεται.

«Η κα Νέστoρα Αφροδίτη, αντιμετωπίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση. Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα» προστίθεται.

«Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας. Οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών» συμπληρώνεται.

Αυστηρά μηνύματα από ΝΔ

Σαφές σήμα για: «μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας» απέστειλε από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται, επουδενί, να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων» υπογράμμισε.

«Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν» επεσήμανε.

«Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης. Χρυσοχοΐδης. «Είναι οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι, που παίζουν τις ανθρώπινες ζωές και δεν έχουν διδαχθεί απολύτως τίποτα, ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και ότι τρομοκρατική ενέργεια, ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, σημαίνει ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές» τόνισε.

«Η ΝΔ δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Αλλά η σημερινή ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας. Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Είναι ώρα να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι» εξήγησε ο ΥΠΕΘΟΟ, Κυριάκος Πιερρακάκης.