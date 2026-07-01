Fitch: Αναβάθμισε Eurobank, ΕΤΕ - Θετικές προοπτικές για Πειραιώς

Παράλληλα, διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒΒ- για την Τράπεζα Πειραιώς, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Σε αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- με σταθερό outlook, προχώρησε η Fitch, ενώ παράλληλα διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒΒ- για την Τράπεζα Πειραιώς, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Αναλυτικότερα, η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Long-Term IDR) της Eurobank σε «BBB» από «BBB-» και τη βαθμολογία βιωσιμότητας (Viability Rating) σε «bbb» από «bbb-», με σταθερές προοπτικές.

Η αναβάθμιση για ΕΥΡΩΒ - ΕΤΕ συνδέεται με τη βελτίωση της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα σε «bbb» από «bbb-», καθώς η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας ενισχύουν τη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια, στηρίζουν την ανάκαμψη της λιανικής πίστης και ευνοούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποφέρουν προμήθειες.

Eurobank

Παράλληλα, η Fitch αξιολογεί θετικά τη θέση της Eurobank στην ελληνική αγορά, την παρουσία της σε Βουλγαρία και Κύπρο, την κερδοφορία, την ποιότητα ενεργητικού, την κεφαλαιακή της επάρκεια και τη σταθερή καταθετική της βάση. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Eurobank διαμορφώθηκε στο 2,8% στα τέλη Μαρτίου 2026, επίπεδο αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Fitch εκτιμά ότι θα παραμείνει κοντά ή κάτω από το 3% την περίοδο 2026-2028, με στήριξη από την ανθεκτικότητα των δανειοληπτών και την αύξηση των χορηγήσεων. Η κάλυψη των προβληματικών δανείων ανέρχεται στο 90%.

Η λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας αντιστοιχούσε στο 3% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού το 2025 και, σύμφωνα με τη Fitch, μπορεί να προσεγγίσει το 3,5% την περίοδο 2026-2028, λόγω της πιστωτικής επέκτασης, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και των σταθερών προβλέψεων. Στην ενίσχυση των εσόδων αναμένεται να συμβάλουν και η εξαγορά του 80% της Eurolife FFH Ζωής, καθώς και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων wealth management.

Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 15,4% στο τέλος Μαρτίου 2026 (σε pro forma βάση), με τη Fitch να εκτιμά ότι θα παραμείνει άνω του 14%, παρά την επίδραση της εξαγοράς της Eurolife. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου και τη μείωση της εξάρτησης από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

ΕΤΕ

Για την Εθνική επισημαίνει ότι αποτελεί μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με ισχυρά μερίδια αγοράς στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού, τη βιώσιμη κερδοφορία και τη βελτιωμένη ψηφιακή της θέση. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Εθνικής διαμορφώθηκε στο 2,5% στα τέλη του πρώτου εξαμήνου, επίπεδο καλύτερο από τον μέσο όρο των εγχώριων τραπεζών. Η τράπεζα διαθέτει περιορισμένη έκθεση σε ανακτηθέντα ακίνητα, ενώ η κάλυψη των προβληματικών δανείων υπερβαίνει το 100%, μετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού.

Η λειτουργική κερδοφορία αντιστοιχούσε στο 3,9% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού το 2025 και, σύμφωνα με τη Fitch, αναμένεται να παραμείνει άνω του 3,5% μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από την αύξηση των εργασιών, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, τη συγκράτηση του κόστους και τα περιορισμένα πιστωτικά κόστη. Ο οίκος εκτιμά επίσης ότι θα αυξηθεί περαιτέρω η συμβολή των δραστηριοτήτων asset management και bancassurance, μεταξύ άλλων μέσω της σχεδιαζόμενης συνεργασίας με την Allianz.

Επιπλέον, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,4% στα τέλη του πρώτου τριμήνου, το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών συστημικών, παρέχοντας σημαντικά κεφαλαιακά περιθώρια έναντι των εποπτικών απαιτήσεων. Η Fitch εκτιμά ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα θα υποχωρήσουν σταδιακά λόγω διανομών και ανάπτυξης εργασιών, αλλά θα παραμείνουν ισχυρά.

Πειραιώς

Από την άλλη, οι θετικές προοπτικές που αποδίδει η Fitch στην Πειραιώς αντανακλούν την εκτίμηση του οίκου ότι η τράπεζα θα ολοκληρώσει την οριστική εκκαθάριση του μεγαλύτερου μέρους των κληρονομημένων προβληματικών στοιχείων ενεργητικού κατά την περίοδο 2026-2027, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή οργανική κερδοφορία και δείκτη κεφαλαίων CET1 άνω του 13%.

Κατά τη Fitch, η Πειραιώς αναμένεται να συνεχίσει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργεί το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, στηριζόμενη στην ισχυρή της θέση στην εγχώρια αγορά, ενώ η πρόσφατη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής ενισχύει περαιτέρω το επιχειρηματικό της προφίλ και τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Παράλληλα, σημειώνει ότι η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Πειραιώς, αν και παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενισχύεται σημαντικά μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που παράγουν προμήθειες και της απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.