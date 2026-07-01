«Σφίγγα» ο Γουόρς (Fed) για τα επιτόκια

«Υπάρχουν πολλά τελευταία έκτακτα νέα για μια σειρά από πράγματα. Όταν μπούμε στο δωμάτιο και κλείσουμε την πόρτα, θα κάνουμε καλή συζήτηση», επεσήμανε.

Κλειστά κράτησε τα χαρτιά του ο νέος επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια στην επικείμενη συνεδρίαση της FOMC στις 23 Ιουλίου, ενώ διαπίστωσε πως τιμές των προϊόντων είναι «υπερβολικά υψηλές» στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό με επαναφορά του στον στόχο του 2%.

Μιλώντας στην Πορτογαλία την Τετάρτη σε φόρουμ της ΕΚΤ που συγκέντρωσε κορυφαίους κεντρικούς τραπεζίτες από όλο τον κόσμο, υποσχέθηκε ότι η Fed υπό την επίβλεψή του θα «χαράξει μια νέα πορεία», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συνεπάγεται αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αν πιστεύει ότι μια αύξηση των επιτοκίων ελέω πληθωρισμού είναι απαραίτητη.

«Εάν ορισμένοι παράγοντες, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις ή για τον οικονομικό τομέα, πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν ικανοποιημένη με πληθωρισμό άνω του 2%, φαντάζομαι ότι θα απογοητευτούν», ανέφερε, υπενθυμίζοντας πως ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στις ΗΠΑ λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τον Μάιο ανήλθε στο 4,1%, ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της Fed.

«Υπάρχουν πολλά τελευταία έκτακτα νέα για μια σειρά από πράγματα. Όταν μπούμε στο δωμάτιο και κλείσουμε την πόρτα, θα κάνουμε καλή συζήτηση», επεσήμανε ο πρόεδρος της Fed. «Αλλά δεν έχω πολλά περισσότερα για εσάς από αυτό» πρόσθεσε. Νωρίτερα, επαίνεσε την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία εξέφρασε και εκείνη την αντίθεσή της στο είδος του «forward guidance».

«Μου άρεσε όταν συναντηθήκαμε πριν από 20 χρόνια, όταν ήταν υπουργός Οικονομικών. Μετά από αυτή την απάντηση, την αγαπώ», επεσήμανε. Ο Γουόρς ανέλαβε πρόεδρος της Fed τον Μάιο, αφού διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του έτους. Είχε προηγουμένως υπηρετήσει στη Fed κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού πανικού το 2008-2009.

Ο Γουόρς θα είναι πιο φειδωλός από τους προκατόχους του στις δημόσιες δηλώσεις του για την οικονομία. Έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι οι αξιωματούχοι της Fed μιλούν πολύ και μπερδεύουν τους επενδυτές. Ωστόσο, προς έκπληξη της Wall Street, έστειλε αυστηρό μήνυμα για τον πληθωρισμό μετά την πρώτη σημαντική συνεδρίασή του στη Fed στα μέσα Ιουνίου.

Υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την έντονη πίεση που ασκείται στις τιμές τα τελευταία χρόνια, ροκανίζοντας το εισόδημα των Αμερικανών καταναλωτών με χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό, αλλά δεν έδωσε καμία υπόδειξη για πιθανή μείωση των επιτοκίων. Ο Τραμπ ζητά έντονα χαμηλότερα επιτόκια μήνες πριν αναλάβει ο Γουόρς, αλλά έδωσε στον νέο πρόεδρο της Fed κάποια περιθώρια για χάραξη ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής, σε αντίθεση με το μεγάλο πρέσινγκ στον Τζερόμ Πάουελ.

Ο Κέβιν Γουόρς ξέρει ότι οι κινήσεις του παρακολουθούνται στενά, λόγω του διορισμού του στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προηγουμένως ασκούσε πιέσεις στον προκάτοχό του, τον Τζερόμ Πάουελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια, με στόχο, όπως λέει, να δοθεί μια ώθηση στην οικονομία. Έχει υποβαθμίσει κατ’ επανάληψη τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού, τον οποίο θέλει να καταπολεμήσει η Fed.

«Εδώ και πολύ καιρό, είμαστε μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Παραμένουμε ανεξάρτητοι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει», επέμεινε ο Γουόρς, τον οποίο ορισμένοι έβλεπαν με καχυποψία λόγω των δεσμών του με τον Τραμπ. «Οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές», υπογράμμισε, παρατηρώντας ωστόσο παράλληλα ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχωρούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την μείωση της τιμής των καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γουόρς έχει θέσει ως αρχή του να μην δίνει καμία ένδειξη για την πιθανή πορεία της νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η Fed και να αφήνει τους επενδυτές να ερμηνεύουν μόνοι τους τα οικονομικά δεδομένα και τις δηλώσεις του. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως η Fed έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του 2025.