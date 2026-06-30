Σε πολυετή υψηλά το πρώτο εξάμηνο και το Q2 η Wall Street - Νέο ρεκόρ για Dow Jones

Ιστορικό υψηλό και το καλύτερο πρώτο μισό στην πενταετία για Dow Jones. Το πιο ισχυρό τρίμηνο από 2020 για S&P 500 και Nasdaq. Τα κέρδη.

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο και δεύτερο τρίμηνο για το 2026 διασφάλισε την Τρίτη η Wall Street, στέλνοντας μάλιστα τον Dow Jones σε νέο ιστορικό υψηλό, με τα τσιπ να σέρνουν τον χορό της ανόδου, ενώ το πετρέλαιο επιδόθηκε στην μεγαλύτερη τριμηνιαία «βουτιά» του από το 2020 εν μέσω της γενικευμένης αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

O Dow Jones ενισχύθηκε 0,26% στις 52.319 μονάδες, κατακτώντας νέο ρεκόρ όλων των εποχών, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,79% στις 7.499 μονάδες και ο Νasdaq αναρριχήθηκε 1,52% στις 26.213 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 8,9% τους πρώτους έξι μήνες του έτους, στην καλύτερη επίδοσή του από το 2021 με το +12,7%. Ο διευρυμένος δείκτης και ο τεχνολογικός δείκτης κατέγραψαν το καλύτερο εξάμηνό τους από το 2024 με κέρδη 9,6% και 12,8%, αντιστοίχως.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq κατέγραψαν το καλύτερο τρίμηνο από τα μέσα του 2020 με άλμα 14,9% και 21,4% έκαστος. Ο Russell 2000 ισχυροποιήθηκε 21%, στο καλύτερο α' μισό από 1991. Στο ταμπλό, το θετικό κλίμα υποστηρίχθηκε από τους ημιαγωγούς: Ο τίτλος της Nvidia αναρριχήθηκε 2,63%, ενώ η AMD σημείωσε κέρδη 7,68% και η Intel σκαρφάλωσε 6,01%. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) πέτυχε ράλι 3,78%, με τα κέρδη του από την αρχή του έτους να ξεπερνούν το 81%.

Η αρχή του έτους χαρακτηρίστηκε από αστάθεια. Ενώ οι κύριοι μέσοι όροι έφτασαν σε ιστορικά υψηλά, το έκαναν παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς και την αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα των δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Για μένα, το μάθημα του πρώτου εξαμήνου του 2026 είναι ότι τα κέρδη έχουν μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο, εκτός ίσως από τα επιτόκια», τόνισε ο Τιμ Χόλαντ, επικεφαλής επενδύσεων στην Orion.

«Ο κόσμος συνεχίζει να επικεντρώνεται στην αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για ΑΙ, και νομίζω ορθώς, αλλά αν κοιτάξετε κάτω από το καπό της αγοράς, αυτό που λειτουργεί μέχρι σήμερα, και για τον Ιούνιο, είναι οι μετοχές αξίας σε αντίθεση με τις μετοχές ανάπτυξης», πρόσθεσε. «Τα επιτόκια πιθανότατα θα είναι λίγο αυξημένα, κάτι που τείνει να είναι αντίθετος άνεμος, αλλά παραδοσιακοί τίτλοι με πρωταγωνιστικό ρόλο στην καινοτομία δεν διαταραχθούν» κατέληξε.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρο για τις μετοχές, καθώς οι φόβοι σχετικά με το AI trade υποχώρησαν και ο πόλεμος φάνηκε να πλησιάζει σε μια λύση. Ο S&P 500 και ο Nasdaq εκτοξεύθηκαν 14% και 20% αντίστοιχα για το δεύτερο τρίμηνο, αντίστοιχα, στα μεγαλύτερα τριμηνιαία κέρδη τους από το Q2 του 2020. Ο Dow Jones έχει κερδίσει 12% στο ισχυρότερο τρίμηνο από το Q4 του 2022.

«Εκτός αν δούμε στοιχεία ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά κλειστά, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ πιο σοβαρούς περιορισμούς στην προσφορά, δεν είμαι σίγουρος ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα είναι το κυρίαρχο στόρι που θα κινεί τις μετοχές», εκτίμησε η Τζίνα Μάρτιν Άνταμς, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της HB Wealth. «Οι επενδυτές δεν βλέπουν το τέλος του bull market», επεσήμανε ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Trade Nation, προσθέτοντας πως όποιο sell off φέρνει νέα ώθηση για buy.