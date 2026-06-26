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Τέταρτη εβδομάδα πτώσης για τον χρυσό - Απώλειες 2,1%

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Τέταρτη εβδομάδα πτώσης για τον χρυσό - Απώλειες 2,1%
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Το ασήμι πρόσθεσε 2,2% στα 59,12 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σκαρφάλωσε 2% στα 1.632,80 δολάρια και το παλλάδιο αναρριχήθηκε 2,5% στα 1.213,87 δολάρια.

Την τέταρτη εβδομάδα απωλειών του με πτώση 2,1% επισφράγισε ο χρυσός παρά την άνοδο της Παρασκευή, καθώς το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ υποχώρησαν ελαφρώς μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Σήμερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,3% στα 4.077,64 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου κέρδισαν 1,2% στα 4.096,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Την Παρασκευή, το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 2,2% στα 59,12 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σκαρφάλωσε 2% στα 1.632,80 δολάρια και το παλλάδιο αναρριχήθηκε 2,5% στα 1.213,87 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε από τα πρόσφατα υψηλά μετά την ανακοίνωση του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed την Πέμπτη. Ο PCE (Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών των ΗΠΑ) επιταχύνθηκε 4,1% τους 12 μήνες έως τον Μάιο, ανταποκρινόμενος στις προβλέψεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters.

Οι traders εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση για 64%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Ο χρυσός σημειώνει μια μέτρια ανάκαμψη μετά τo sell off που δέχτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επεσήμανε ο Τζιμ Γουίτκοφ, αναλυτής αγοράς στην American Gold Exchange.

Τα υψηλότερα επιτόκια και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική μειώνουν την ελκυστικότητα των μη αποδοτικών assets, όπως ο χρυσός καθώς τείνουν να ενισχύουν τις αποδόσεις των ομολόγων και άλλων τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Η TD Securities ανέφερε ότι, δεδομένης της αντίστροφης σχέσης του χρυσού τόσο με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου όσο και με to ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ, η διατηρούμενη ισχύς στις αγορές ενέργειας θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω καθοδική πίεση στο πολύτιμο μέταλλο τους επόμενους μήνες.

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Χρυσός
Ασήμι
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