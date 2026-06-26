Πετρέλαιο: Επιστρέφει στις απώλειες μετά τη μίνι άνοδο - Πτώση 2%

Μίνι ανοδικό διάλειμμα ήταν και πέρασε, καθώς τα χθεσινά κέρδη που σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη χάνονται σήμερα, συνεχίζοντας στον δρόμο των απωλειών των τελευταίων ημερών.

Μίνι ανοδικό διάλειμμα ήταν και πέρασε, καθώς τα χθεσινά κέρδη που σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη χάνονται σήμερα, συνεχίζοντας στον δρόμο των απωλειών των τελευταίων ημερών. Χθες η ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ δημιούργησε μία ένταση την οποία εκμεταλλεύτηκε στιγμιαία το πετρέλαιο.

Σήμερα ωστόσο τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent, παράδοσης Αυγούστου υποχωρούν 2,03% στα 73,73 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate, επίσης παράδοσης Αυγούστου, πέφτουν 2,11% στα 70,4 δολάρια το βαρέλι.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην MS NOW ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από την επίθεση στο πλοίο που έπλεε υπό σημαία Σιγκαπούρης, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το πλοίο δεν ανέφερε θύματα και περιβαλλοντικές ζημιές.

Εν τω μεταξύ, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παρέμειναν αυξημένες, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να διαφωνούν σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που καλύπτονται από το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν επάνω στις λεπτομέρειες μιας διάταξης που θα έδινε στο Ιράν πρόσβαση σε κεφάλαια που έχουν παγώσει σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει πως τυχόν αποδεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών από τις ΗΠΑ. Χθες, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν απέρριψε αυτή την εκδοχή. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι τυχόν αποδεσμευμένα κεφάλαια θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην αμερικανική έγκριση.

«Όπως ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αυτή την εβδομάδα, εάν απελευθερωθούν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών γεωργικών προϊόντων για τη διατροφή του ιρανικού λαού», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Σκοτ Νέισονς, πρόεδρος των Nations Indexes, δήλωσε στο CNBC ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να εξεταστούν σχετικά με την συμφωνία».

«Νομίζω ότι είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, επειδή τίποτα δεν έχει πραγματικά επιλυθεί και το Ιράν γνωρίζει ότι έχει την παγκόσμια οικονομία εκεί που θέλει αν θέλει να κλείσει το στενό», πρόσθεσε..