Τριήμερη διόρθωση 2% στη Λεωφόρο Αθηνών

Τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο επίκεντρο των πιέσεων οι μετοχές των τραπεζών, αλλά και τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης που το προηγούμενο διάστημα είχαν υπεραποδώσει.

Τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν εκ νέου οι μετοχές των τραπεζών, αλλά και τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης που το προηγούμενο διάστημα είχαν υπεραποδώσει σημαντικά.

Αν και δεν έλειψαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις, η διάθεση κατοχύρωσης κερδών κυριάρχησε στο ταμπλό, καθώς απομένουν μόλις τρεις συνεδριάσεις για το κλείσιμο του μήνα και του εξαμήνου.

Έτσι, η ελληνική αγορά διαφοροποιήθηκε από τις ανοδικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, εκεί όπου ο DAX βρέθηκε να ενισχύεται έως και άνω του 1%, ενώ Λονδίνο και Παρίσι σημείωναν άνοδο περί του 0,70%-0,90%.

Αν και στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.490 μονάδες, εν τέλει κινήθηκε πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, για να κλείσει με απώλειες 0,78% στις 2.451,62 μονάδες. Οι συνολικές απώλειες του ΓΔ στο τριήμερο έφτασαν το 1,98%, με την απόδοσή του από τις αρχές του έτους να διαμορφώνεται σε 15,60% και του τελευταίου τριμήνου σε 19%.

Με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος, πλην της αμετάβλητης CrediaBank, ο δείκτης των τραπεζών υποχρεώθηκε σε απώλειες 1,81% στις 2.748,78 μονάδες. Συνολικά σε επίπεδο τριημέρου ο ΔΤΡ υποχώρησε 4,75%, ενώ η απόδοσή του εντός του έτους διαμορφώνεται σε 19,8% και σε 23% σε επίπεδο τριμήνου.

Εκτός συνόρων, η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου βρίσκεται στο επίκεντρο, με φόντο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια διασχίζουν τα Στενά με ενεργοποιημένα τα συστήματα δορυφορικού εντοπισμού τους, ένδειξη ότι οι πλοιοκτήτες αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις συνθήκες ασφαλείας.

Από την άλλη, Ιράν και Ομάν φέρονται να συζητούν για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των Στενών και για το ενδεχόμενο επιβολής χρεώσεων που δεν θα είναι «τέλη διέλευσης», αλλά θα σχετίζονται με παρεχόμενες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε οποιαδήποτε επιβολή διοδίων ή τελών. Πάντως οι τιμές του Brent, αν και βρέθηκαν σήμερα να υποχωρούν ακόμα και κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι, στη συνέχεια ανέκαμψαν πάνω από τα 74 δολάρια.

Πάντως το βασικό σενάριο της UBS για τις αγορές είναι θετικό, με τον οίκο να αναμένει ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες ο S&P 500 θα φτάσει τις 8.200 μονάδες, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο ο οίκος εκτιμά ότι οι μέσες τιμές θα μείνουν πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα ως το τέλος του έτους.

Επιστρέφοντας στο ελληνικό ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,1 με 53 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 37 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 277,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 45,19 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 3,09% της Aktor στα 13,36 ευρώ και τα κέρδη 2,07% της Motor Oil στα 39,40 ευρώ. Ακολούθησε η Aegean ενισχυμένη 1,74%, ο ΟΤΕ με άνοδο 1,62% στα 19,42 ευρώ, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκε και η Coca-Cola HBC στα 55,60 ευρώ. Σε θετικό έδαφος και οι μετοχές των Helleniq Energy (+0,85%), ΔΑΑ (+0,19%) και ΔΕΗ (+0,09).

Αμετάβλητη η μετοχή της ΕΥΔΑΠ στα 10,58 ευρώ, όπως και η Τιτάν στα 53 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος οι Viohalco και ElvalHalcor δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, με απώλειες 7,33% και 5,54% αντίστοιχα. Πέραν των τραπεζών, με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι τίτλοι των Metlen (-2,29%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,27%), Cenergy (-1,08%), Lamda Development (-0,75%), Allwyn (-0,36%) και Jumbo (-0,36%).