Ομάν: Δεν θα επιβληθούν τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου Μπαντρ αλ Μπουσάιντι υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι «οι μελλοντικές ρυθμίσεις σχετικά με τα Στενά δεν περιλαμβάνουν επιβολή τελών διέλευσης».

Το Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιβληθούν «τέλη διέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι εξετάζει με το Ιράν τις «δαπάνες» που θα μπορούσαν να χρεώνονται για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου Μπαντρ αλ Μπουσάιντι υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι «οι μελλοντικές ρυθμίσεις σχετικά με τα Στενά δεν περιλαμβάνουν επιβολή τελών διέλευσης».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μανάμα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών χωρών του Κόλπου και του Αμερικανού ομολόγου τους Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επαναδιατύπωσε την κατηγορηματική άρνηση της Ουάσινγκτον για επιβολή διοδίων ή τελών, φοβούμενος «πλήρες χάος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ