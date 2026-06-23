Τεχνολογικές πιέσεις στη Wall Street - Πτώση άνω του 10% για Micron

Οι τεχνολογικές μετοχές συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές.

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Με ισχυρές απώλειες κινούνται την Τρίτη οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές. Ειδικότερα, το πρώτο πτωτικό κύμα που ξεκίνησε χτες από την αμερικανική αγορά, επεκτάθηκε σήμερα στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις και τον «κίνδυνο φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αποδυναμώνεται 0,26% στις 51.576 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 1,07% στις 7.392 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq βρίσκεται χαμηλότερα κατά 1,18% στις 25.885 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Micron Technology χάνει 11%, η Sandisk βρίσκεται στο -12%, και η Seagate Technology καταγράφει πτώση σχεδόν 8%. Επιπλέον, η Intel αποδυναμώνεται άνω του 3% ενώ οι AMD και Qualcomm με πτώση 6% και 10% αντίστοιχα.

Η Alphabet συνεχίζει την πτωτική της πορεία, χάνοντας σχεδόν 1% μετά την πτώση 5% της Δευτέρας, λόγω των ανησυχιών για αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

Αντίθετα, η μετοχή της SpaceX γύρισε θετικά και πλέον ενισχύεται 2%, ενώ νωρίτερα έπεσε κάτω από τα 150 δολάρια και είδε την κεφαλαιοποίηση της να πέφτει κάτω από τα 2 τρισ. δολάρια. Σημειώνεται πως τη Δευτέρα έχασε 16% με 400 δισ. δολάρια να γίνονται«καπνός».

«Οι εταιρείες που έχουν ωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο του selloff. Προσωπικά δε νομίζω ότι είναι υπερτιμημένες, υπάρχει απλά υπερβολική συγκέντρωση. Έχουν γίνει το επίκεντρο των επενδυτών που ακολουθούν τη δυναμική της αγοράς και, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε απότομες διορθώσεις. Θα έλεγα ότι είναι μια υγιής εξέλιξη», δήλωσε στο CNBC ο Άντριου Σλίμον, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Morgan Stanley Investment Management.

Στην Ασία, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε βουτιά 10% από το ιστορικό υψηλό του. Επιπλέον, οι τίτλοι για τους γίγαντες των τσιπ SK Hynix και Samsung Electronics διολίσθησαν άνω του 10%. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 3,55% σπάζοντας ένα οκταήμερο θετικό σερί.