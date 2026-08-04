Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ για τον Stoxx 600 με ώθηση από το Ιράν

Με άνοδο ολοκλήρωσαν και τη δεύτερη συνεδρίαση του μήνα οι ευρωαγορές την Τρίτη, ενισχυμένες από την ανανεωμένη αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι αγορές ώθησαν τους δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου σε νέα ιστορικά υψηλά.

Με άνοδο ολοκλήρωσαν και τη δεύτερη συνεδρίαση του μήνα οι ευρωαγορές την Τρίτη, ενισχυμένες από την ανανεωμένη αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι αγορές ώθησαν τους δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου σε νέα ιστορικά υψηλά, παίρνοντας ώθηση από την αισιοδοξία πως ΗΠΑ και Ιράν θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και την άνοδο των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Περαιτέρω ενίσχυση στο θετικό κλίμα έδωσε και η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,73% στις 656,86 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 1,12% στις 6.498 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε άνοδο 0,85% στις 26.223 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε 0,61% στις 8.666 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,20% στις 10.879 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ολοκλήρωσε στο +1,26% στις 53.540 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ενισχύθηκε 0,21% στις 20.023 μονάδες.

Σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να καταλήξουν ΗΠΑ και Ιράν ήδη από την Τρίτη ή την Τετάρτη, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. «Συνομιλούμε με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Ορμούζ και να προχωρήσουμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή», ανέφερε στο CNBC.

Μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη πάνω από 5%, με το αργό τύπου Brent να κατρακυλά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, συγκεκριμένα στα 79,58 δολ.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι εταιρικές ανακοινώσεις. Η μετοχή της HSBC διολίσθησε 0,8%, παρά το γεγονός ότι ο τραπεζικός κολοσσός ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του β' τριμήνου, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων και αύξησε τον στόχο εξοικονόμησης κόστους.

Την ίδια στιγμή, η γερμανική Bayer προκάλεσε άλλη μια θετική έκπληξη, σκαρφαλώνοντας κοντά 2,5% μετά την ανακοίνωση μιας απροσδόκητης αύξησης κατά 1,9% στο προσαρμοσμένο EBITDA του β' τριμήνου, με βασικό μοχλό τις ισχυρές επιδόσεις του τομέα επιστήμης των καλλιεργειών.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη της BP για το β' τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες φαίνεται πως έχουν μεγάλα οφέλη από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν. H μετοχή ωστόσο της εταιρείας σημείωσε σημαντικές απώλειες 4,5%.