Χρυσός: Κέρδη 1% με βοήθεια από το πετρέλαιο

Κέρδη σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, υποστηριζόμενες από την πτώση των τιμών του πετρελαίου που μείωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό αλλά και τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, την ώρα που οι αγορές περιμένουν περαιτέρω ενδείξεις για την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Κέρδη σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, υποστηριζόμενες από την πτώση των τιμών του πετρελαίου που μείωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό αλλά και τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, την ώρα που οι αγορές περιμένουν περαιτέρω ενδείξεις για την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,8% φθάνοντας στα 4.086,36 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το συμβόλαιο παραδόσεως Δεκεμβρίου κέρδισε 1,5 % στα 4.152,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός ενισχύθηκε σημαντικά από την μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς το Brent υποχώρησε 5% μετά την είδηση πως οι μεσολαβητές επιτυγχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως υποστήριξε σήμερα το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ’ επανάληψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα κρίσιμα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα. Την Τετάρτη δημοσιεύεται η έκθεση απασχόλησης της ADP, ενώ την Παρασκευή ακολουθούν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Fed.

Στα άλλα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,8% στα 59,82 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα εκτινάχθηκε κατά 7,1% στα 1.742,63 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε εξίσου 7,1% στα 1,354.27 δολάρια, επωφελούμενα από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τις προσδοκίες για βελτίωση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας.