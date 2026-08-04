Ιταλία: H παύση ισχύος της Συμφωνίας του Σένγκεν δεν υιοθετήθηκε σε καμία περίπτωση κατά της Ισπανίας

«H παύση ισχύος της Συμφωνίας του Σένγκεν δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα μέτρο που υιοθετήθηκε κατά της Ισπανίας και κατά κανενός άλλου εταίρου», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.

«H παύση ισχύος της Συμφωνίας του Σένγκεν δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα μέτρο που υιοθετήθηκε κατά της Ισπανίας και κατά κανενός άλλου εταίρου», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.

Κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πιαντεντόζι πρόσθεσε ότι «η χώρα του έκανε μια επιλογή οργανωτικού και προληπτικού χαρακτήρα, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την αντοχή του όλου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχων σε μια στιγμή τεράστιας πίεσης, όπως συνέβη σε πολλές άλλες περιπτώσεις».

Παράλληλα, εξέφρασε στην Ισπανία «την ειλικρινή αλληλεγγύη της Ιταλίας». Αναφερόμενος, πάντα, στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών υπογράμμισε:

«Όταν μια τρίτη χώρα αρνείται να συνεργαστεί για την επανεισδοχή των πολιτών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλει ισχυρές ρήτρες σε κάθε τομέα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, πλέον, η οικονομική διπλωματία να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης», δήλωσε ο Ματέο Πιαντεντόζι.

«Η Ιταλία κατανοεί πολύ καλά την πίεση που η Ισπανία υφίσταται σήμερα. Ξέρουμε τι σημαίνει να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή ενώπιον μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως συνέβη πριν από τρία χρόνια, ιδίως στη Λαμπεντούζα, όταν χιλιάδες άνθρωποι αποβιβάστηκαν στην επικράτειά μας μέσα σε λίγους μήνες. Είχαμε μόλις αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες αυτές καταστάσεις με νέα μέσα, τα οποία επινοήσαμε. Αφήστε με να πω με σαφήνεια ότι στην περίπτωση εκείνη η Ιταλία δεν έλαβε την αναγκαία και προβλεπόμενη αλληλεγγύη που θα αναμέναμε», δήλωσε τέλος ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ