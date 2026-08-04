Ξεπέρασε τα 14.000 δολάρια ο χαλκός

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών σκαρφάλωσε ο χαλκός, ξεπερνώντας τα 14.000 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών σκαρφάλωσε ο χαλκός, ξεπερνώντας τα 14.000 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), καθώς οι αγορές παρακολουθούν τις ολοένα αυξανόμενες ποσότητες του μετάλλου που έχουν συσσωρευτεί στις ΗΠΑ, ενόψει της αναμενόμενης απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού κατευθύνονται προς τη δεύτερη διαδοχική ημέρα ανόδου στο LME, μετά από κέρδη άνω του 3% που κατέγραψαν τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία της IHS Markit, τον Ιούλιο έφτασαν σε αμερικανικά λιμάνια περισσότεροι από 200.000 τόνοι χαλκού, η μεγαλύτερη μηνιαία ποσότητα που έχει καταγραφεί από το 2014.

Η εισροή αυτή έχει ενισχύσει σημαντικά τα αποθέματα χαλκού σε αποθήκες και λιμάνια των ΗΠΑ, περιορίζοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα του μετάλλου για αγοραστές σε άλλες αγορές του κόσμου.

Η εισροή χαλκού στις ΗΠΑ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τα σχέδια επιβολής δασμών στον επεξεργασμένο χαλκό. Αν και το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επρόκειτο να καταθέσει τη σχετική εισήγησή του έως τις 30 Ιουνίου, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του χαλκού στις ΗΠΑ εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με εκείνες του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME), διατηρώντας ελκυστικές τις αποστολές του μετάλλου προς την αμερικανική αγορά και καθιστώντας τη συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα κερδοφόρα.