OPEC: Αυξήθηκε η παραγωγή τον Ιούλιο με επικεφαλής τις χώρες του Κόλπου

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του OPEC ανέκτησε μέρος των απώλειών της κατά τη διάρκεια του πολέμου τον περασμένο μήνα, με το Κουβέιτ, την Σαουδική Αραβία και το Ιράκ να ηγούνται του μεγαλύτερου μέρους της αύξησης και κατ΄ επέκταση των κερδών, όπως δείχνει έρευνα του Bloomberg.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του OPEC ανέκτησε μέρος των απώλειών της κατά τη διάρκεια του πολέμου τον περασμένο μήνα, με το Κουβέιτ, την Σαουδική Αραβία και το Ιράκ να ηγούνται του μεγαλύτερου μέρους της αύξησης και κατ΄ επέκταση των κερδών, όπως δείχνει έρευνα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι προμήθειες από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών αυξήθηκαν κατά 1,16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 19,44 εκατ. βαρέλια την ημέρα, με τα τρία έθνη του Περσικού Κόλπου να λαμβάνουν σχεδόν όλο το κομμάτι της πίτας.

Με την κυκλοφορία πλοίων μέσω του Περσικού Κόλπου να εξακολουθεί να διαταράσσεται από τον πόλεμο στο Ιράν - και τις ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας να διατρέχουν κίνδυνο - η παραγωγή του ομίλου παραμένει σημαντικά κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η μερική ανάκαμψη των προμηθειών του OPEC μετά τη βραχύβια εκεχειρία που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, βοήθησε στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και μείωσε τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου βυθίζονται κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο την Τρίτη, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές μπορεί να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Ενώ η ορατή κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ έχει μειωθεί σε μικρή ποσότητα, οι εξαγωγείς έχουν καταφέρει να μεταφέρει πετρέλαιο κάνοντας διακριτική την παρουσία τους, με την διαδικασία να περιλαμβάνει τη χρήση δεξαμενόπλοιων με απενεργοποιημένους αναμεταδότες για να αποφευχθεί ο εντοπισμός και στη συνέχεια τη μεταφορά φορτίων σε άλλα πλοία σε ασφαλέστερες περιοχές για μεταφορά στις διεθνείς αγορές.

Τα κέρδη στην παραγωγή τον Ιούλιο θα μπορούσαν επίσης να εξηγηθούν εν μέρει από την υψηλότερη εγχώρια κατανάλωση. Οι παραγωγοί πετρελαίου στη Μέση Ανατολή συνήθως ενισχύουν την παραγωγή τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια για κλιματισμό, κάτι που συχνά απαιτεί την άμεση καύση αργού πετρελαίου.

Το Ιράκ ηγήθηκε των αυξήσεων του OPEC τον Ιούλιο, αυξάνοντας την παραγωγή κατά 460.000 βαρέλια την ημέρα στα 2,3 εκατομμύρια την ημέρα, σύμφωνα με την έρευνα. Οι εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 37% τον Ιούλιο λόγω των αυξημένων φορτώσεων από το νότιο λιμάνι της Βασόρας, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το Κουβέιτ αύξησε την παραγωγή του κατά 360.000 βαρέλια την ημέρα σε μηνιαίο μέσο όρο 1,57 εκατομμύρια την ημέρα. Αξιωματούχοι του Κουβέιτ δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα είχε αποκαταστήσει την παραγωγή στο υψηλότερο μέσο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης.

H εικόνα στη Σαουδική Αραβία ήταν πιο ανάμεικτη. Σύμφωνα με την έρευνα, η παραγωγή του βασιλείου αυξήθηκε κατά 390.000 βαρέλια την ημέρα στα 7,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μια αύξηση που εξακολουθεί να αφήνει την παραγωγή αρκετά εκατομμύρια βαρέλια λιγότερη από τους όγκους πριν από τη σύγκρουση.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα κύρια μέλη μιας συμμαχίας που αποτελείται από τον OPEC και τους συμμάχους του συμφώνησαν σε μια ακόμη μέτρια αύξηση των ποσοστώσεων, ολοκληρώνοντας την αντιστροφή των περικοπών που ανακοινώθηκαν το 2023. Ωστόσο, με τόσο μεγάλη παραγωγή στη Μέση Ανατολή να παραμένει κλειστή, η αύξηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό θεωρητική μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.