Reuters: Οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματα τους σε πυραύλους στο Ιράν

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος του αποθέματός του από πυραύλους μεγάλης ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου του με το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος του αποθέματός του από πυραύλους μεγάλης ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου του με το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα του στρατού για μελλοντικές συγκρούσεις.

Οι πύραυλοι είναι κυρίως τα όπλα εδάφους-εδάφους του Στρατού, γνωστά ως Στρατιωτικά Τακτικά Συστήματα Πυραύλων (ATACMS) και Πύραυλοι Ακριβείας Κρούσης (PrSM). Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλα» αυτά τα όπλα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Η έκταση της εξάντλησης των αποθεμάτων ATACMS και PrSM δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή.

Τα πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας - τα οποία κοστίζουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα - αποτελούν σημαντικό μέρος του οπλοστασίου του στρατού, επιτρέποντας ακριβείς επιθέσεις από ασφαλή απόσταση.

Oι ATACMS που παρέχονται από τις ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να επιτίθενται σε στόχους εντός της Ρωσίας. Το PrSM είναι μια νεότερη, πιο προηγμένη γενιά που θα αντικαταστήσει τους ATACMS, τα οποία έχουν μικρότερο βεληνεκές.

Η δραματική μείωση των πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς σημαίνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να βασιστεί περισσότερο σε πιο επικίνδυνες, πιλοτικές αποστολές βομβαρδισμού, εάν ξεκινήσει ξανά επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στο Ιράν.

Οι πηγές αρνήθηκαν να πουν πόσα έχουν μείνει από κάθε πυρομαχικό στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε τον πόλεμο στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, προβλέποντας ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε για μικρό χρονικό διάστημα.

Καθώς όμως ο πόλεμος παρατείνεται, οι τρεις άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα εξέφρασαν ανησυχία ότι οι μειωμένες προμήθειες πυραύλων μπορεί να περιορίσουν την αποτρεπτική ικανότητα των ΗΠΑ απέναντι σε αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Χερσαίοι πύραυλοι εναντίον... Λευκού Οίκου

Τέταρτη πηγή, που γνωρίζει τα σχετικά δεδομένα, δήλωσε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους τους χερσαίους πυραύλους που είχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μπόρεσε να ανεφοδιαστεί από στρατιωτικές προμήθειες των ΗΠΑ αλλού στον κόσμο.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με τα αποθέματα, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση από τον Τραμπ όπου λέε ότι οι ΗΠΑ έχουν "περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο" και ¨πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε".

"Οι αμυντικές εταιρίες μας κατασκευάζουν, αυτή τη στιγμμή, περισσότερα πυρομαχικά από αυτά που είχαν κατασκευάσει ποτέ πριν, επιπλέον της επέκτασης των εργοστασίων και του εξοπλισμού τους σε επίπεδα ρεκόρ", είπε ο Τραμπ.

Αναλυτές συμφωνούν ότι ορισμένα πυρομαχικά, περιλαμβανομένων οβίδων πυροβολικού και αρκετών τύπων πυραύλων, παράγονται σε επίπεδα ρεκόρ αλλά εφιστούν την προσοχή στο ότι οι προμήθειες μπορεί να υπολείπονται αυτών που θα απαιτηθούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Η Lockheed Martin, που κατασκευάζει τους ATACMS και τους PrSM, μαζί με το σύστημα αντιβαλλιστικών πυραύλων THADD, δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις για τις δηλώσεις του Τραμπ ή σχετικά με τα επίπεδα προμηθειών. Η Raytheon,που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, δύο σημαντικά όπλα των ΗΠΑ, δεν απάντησε αμέσως.

Απαντώντας σε αίτημα για σχόλια, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ είπε: "Ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και έχει ό,τι χρειάζεται για να εκτελέσει [επιχειρήσεις] στον χρόνο και τόπο επιλογής του Προέδρου. Έχουμε εκτελέσει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε διοικήσεις μάχης ενόσω διασφαλίζουμε ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει μεγάλο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για να προστατεύσει τον λαό μας και τα συμφέροντά μας".

Ριψοκίνδυνες επιθέσεις

Μία από τις πηγές δήλωσε πως η μείωση των αποθεμάτων ATACMS και PrSM αντανακλά απόφαση της διοίκησης Τραμπ να αποφύγει πιο ριψοκίνδυνους τρόπους επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους, όπως χρησιμοποιώντας αεροπλάνα με πιλότο για να ρίχνουν βόμβες.

Καθώς αυτά τα όπλα επιτρέπουν στον στρατό να επιτεθεί σε στόχους από απόσταση, αναλυτές λένε ότι θα ήταν πολύτιμα σε ένα πόλεμο απέναντι σε έναν αντίπαλο με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα, όπως η Κίνα. Έχουν χρησιμοποιηθεί για να πληγούν στόχοι μέσα στο Ιράν, σύμφωνα με έκθεση τον Μάρτιο του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Σύμφωνα με την έκθεση, τα αποθέματα PrSM είναι χαμηλά, καθώς είναι σχετικά ένα νέο πυρομαχικό, όμως ο στρατός των ΗΠΑ έχει παραγγείλει μεγάλο αριθμό για αυτά για το 2027. Ο στρατός λέει πως οι ATACMS καταργούνται σταδιακά και πως η παραγωγή στρέφεται στους νεότερους πυραύλους PrSM.

Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί προειδοποίησαν επί εβδομάδες τον πρόεδρο ότι τα αποθέματα αμυντικών όπλων -- περιλαμβανομένων των Patriot που είναι αποτελεσματικοί εναντίον βαλλιστικών πυραύλων-- μειώνονται, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Την περασμένη εβδομάδα, το CSIS δημοσιοποίησε έκθεση όπου εκτιμά ότι μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου περίπου το 65% των Patriot έχει χρησιμοποιηθεί και πως ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων THADD στα αποθέματα των ΗΠΑ είναι τουλάχιστον 38% χαμηλότερος απ΄ό,τι στην αρχή του πολέμου. Οι Patriot και THADD είναι συστήματα που εντοπίζουν και καταστρέφουν εισερχόμενους πυραύλους και είναι από τα πιο αποτελεσματικά όπλα του οπλοστασίου της χώρας.

Παρότι το Reuters δεν εχει δει αριθμούς προμηθειών, αυτοί οι αριθμοί ταιριάζουν με εσωτερικά στοιχεία των ΗΠΑ, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει επίσης λίγο λιγότερες από τις μισές προμήθειες παγκοσμίως πυραύλων κρουζ Tomahawk, που εκτοξεύονται γενικά από πλοία, από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε μία από τις πηγές;.