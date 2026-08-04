Πετρέλαιο: Στο -5% περιμένοντας την συμφωνία για το Ορμούζ

Σημαντικές απώλειες σημείωσαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ακόμα και από αυτή την εβδομάδα.

Σημαντικές απώλειες σημείωσαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ακόμα και από αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχώρησε κατά 5% στα 79,51 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate έχασαν 5,7% και έκλεισαν στα 75,77 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Bloomberg, παρότι δημοσίως η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει σε ξένες δυνάμεις να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, τις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανιστεί πιο διαλλακτική στις ιδιωτικές επαφές της.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ακύρωσε μια μεγάλη επίθεση στο Ιράν για να επιτρέψει τις διαπραγματεύσεις για το Ορμούζ. Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν συμφωνία στις 17 Ιουνίου για το άνοιγμα του Ορμούζ, ωστόσο η συμφωνία αυτή γρήγορα κατέρρευσε.

Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε τη Δευτέρα από άγνωστο βλήμα περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Κασάμπ, στο Ομάν, σύμφωνα με έκθεση περιστατικού από το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Είναι απίθανο το Ιράν να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς να αποκτήσει τον έλεγχο των Στενών και, ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία είναι πολύ πιθανό να αποτύχει σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Ράιαν ΜακΚέι, διευθυντής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του OPEC ανέκτησε μέρος των απώλειών της κατά τη διάρκεια του πολέμου τον περασμένο μήνα, με το Κουβέιτ, την Σαουδική Αραβία και το Ιράκ να ηγούνται του μεγαλύτερου μέρους της αύξησης και κατ΄ επέκταση των κερδών, όπως δείχνει έρευνα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι προμήθειες από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών αυξήθηκαν κατά 1,16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 19,44 εκατ. βαρέλια την ημέρα, με τα τρία έθνη του Περσικού Κόλπου να λαμβάνουν σχεδόν όλο το κομμάτι της πίτας.

Με την κυκλοφορία πλοίων μέσω του Περσικού Κόλπου να εξακολουθεί να διαταράσσεται από τον πόλεμο στο Ιράν - και τις ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας να διατρέχουν κίνδυνο - η παραγωγή του ομίλου παραμένει σημαντικά κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.