Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη εξετάζει ευρωπαϊκή αποστολή αποναρκοθέτησης

Το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν.

Το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Bloomberg, παρότι δημοσίως η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει σε ξένες δυνάμεις να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, τις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανιστεί πιο διαλλακτική στις ιδιωτικές επαφές της.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες και στις ασφαλιστικές αγορές την απαραίτητη διαβεβαίωση από ανεξάρτητους φορείς ότι η διέλευση από τα Στενά είναι και πάλι ασφαλής, έπειτα από περισσότερους από πέντε μήνες στρατιωτικών συγκρούσεων που διατάραξαν τη μεταφορά πετρελαίου και LNG.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τόσο το Κατάρ όσο και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, άφησαν την Τρίτη να εννοηθεί ότι μια συμφωνία που σχετίζεται με τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται κοντά. Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα έχει εξελιχθεί στο βασικό σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς η διαφωνία για τη διαχείρισή του παραμένει άλυτη εδώ και μήνες.

Ωστόσο, η συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης προϋποθέτει ότι το Ιράν θα παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για τα πολεμικά πλοία που θα συμμετάσχουν, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η διατήρηση μιας σταθερής εκεχειρίας. Παράλληλα, απαιτείται η έγκριση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιθέσεις κατά πλοίων που διέρχονται από τα Στενά.

Διαφωνίες

Οι πληροφορίες του Bloomberg αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες. Στελέχη των Φρουρών επιμένουν ότι αποκλειστικά το Ιράν θα πρέπει να αναλάβει την εξουδετέρωση των ναρκών και όχι ξένες δυνάμεις.

Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις παραμένει και το καθεστώς διαχείρισης των Στενών μετά τον πόλεμο. Η Τεχεράνη ζητά να αναλάβει τον έλεγχο του περάσματος και την είσπραξη τελών διέλευσης, πρόταση που απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει «μία τελευταία ευκαιρία» να καταλήξει σε συμφωνία, απειλώντας με επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών σε περίπτωση αποτυχίας.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, το οποίο ελέγχει τη νότια ακτογραμμή των Στενών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κυκλοφορήσει προσχέδιο συμφωνίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, ως μια προσωρινή λύση για την αποκλιμάκωση της έντασης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ πιέζουν τους συμμάχους τους να επιβεβαιώσουν ότι τα Στενά είναι ασφαλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή ενεργειακών φορτίων προς τις παγκόσμιες αγορές.

Φώτο: @associatedpress