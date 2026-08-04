Πολωνία: Mαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική

Μαχητικά αεροσκάφη της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από την Θάλασσα της Βαλτικής για τρίτη φορά σε διάστημα τριών ημερών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Μαχητικά αεροσκάφη της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από την Θάλασσα της Βαλτικής για τρίτη φορά σε διάστημα τριών ημερών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις έγραψε σε ανάρτηση την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20 βρίσκονταν 56 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κοζαλίν όταν αναχαιτίσθηκε από δύο πολωνικά μαχητικά. Ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

‘Η Ρωσία για μία ακόμη φορά πραγματοποίησε προκλητικές ενέργειες κοντά στα σύνορα κρατών μελών του ΝΑΤΟ, «δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επαγρύπνηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμυντικών συστημάτων της συμμαχίας», έγραψε ο Κοσινιάκ-Κάμις.

Παρόμοια περιστατικά με τη συμμετοχή ρωσικών αναγνωριστικών αεροσκαφών πάνω από Βαλτική , είχαν σημειωθεί ήδη τη Δευτέρα και την προηγούμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, οι ρωσικές αναγνωριστικές πτήσεις στα παράλια της Πολωνίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ πρόσφατα αυξήθηκαν και πάλι. Στα μέσα Ιουλίου πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Σε μία αεροπορική αναχαίτιση, οι πιλότοι είχαν οπτική επαφή με το πλήρωμα του ρωσικού αεροσκάφους και του έκαναν σήμα ότι πρέπει να απομακρυνθεί.

Η Πολωνία και τα κράτη Βαλτικής φοβούνται πως η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να αυξήσει τις προκλήσεις σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνωριστικών αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ