O Ζαχαρίας Γιακουμής νέος επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα

Η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετήσει τον Ζαχαρία Γιακουμή στη θέση του νέου Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα. Η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Θα αντικαταστήσει την Νιόβη Ρίγκου η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τη θητεία της στη συγκεκριμένη θέση.

Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής

Ο Ζαχαρίας Γιακουμής διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έχοντας σημαντική τεχνογνωσία στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, τις εξωτερικές υποθέσεις, τις διοργανικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις. Κατά τη διάρκεια της πορείας του συνέβαλε στην αποτελεσματική προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Είναι Έλληνας και Κύπριος υπήκοος και από το 2023 υπηρετεί ως προϊστάμενος μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προηγουμένως διετέλεσε βοηθός πολιτικής του γενικού διευθυντή της DG ECHO.

Στο παρελθόν υπήρξε μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του πρώην Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη. Πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.