Γερμανία: Ο Τόρστεν Φράι υποψήφιος για την ηγεσία της ΚΟ της Χριστιανικής Ένωσης

Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι θα είναι υποψήφιος για τη θέση του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης.

Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι θα είναι υποψήφιος για τη θέση του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), σύμφωνα με πληροφορίες του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF. Στο πρόσωπο του κ. Φράι συμφώνησαν νωρίτερα σήμερα ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) και πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.

Ο κ. Φράι αναμένεται να αντικαταστήσει τον Γενς Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε την Κυριακή μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, καθώς στη Γερμανία η συγκεκριμένη διαδικασία απαγορεύεται και ο ίδιος είχε ταχθεί εναντίον της. Η εκλογή του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση στις 29 Ιουλίου και δεν αποκλείεται να προκαλέσει μερική αναδιάρθρωση του κυβερνητικού σχήματος. Ο ίδιος ο καγκελάριος είχε πρόσφατα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. «Θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να επανεξεταστεί η σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μιλάμε ωστόσο πάντα υποθετικά», ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ