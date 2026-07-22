Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη για την απολογιστική ανάλυση δεδομένων της πλατφόρμας e-Καταναλωτής

Στην εκπόνηση απολογιστικής μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων της πλατφόρμας e-Καταναλωτής για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην εκπόνηση απολογιστικής μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων της πλατφόρμας e-Καταναλωτής για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την ένταξη της σχετικής πράξης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030, με συνολικό προϋπολογισμό 37.200 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Δικαιούχος της πράξης είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση εμπορίου & Προστασία του Καταναλωτή».

Σύμφωνα με την απόφαση, η μελέτη θα αξιοποιήσει τα δεδομένα του οικοσυστήματος της πλατφόρμας e-Καταναλωτής, δίνοντας έμφαση στη λειτουργική και τεχνική εικόνα της, στις διακυμάνσεις των τιμών και των αγορών, στις προωθητικές ενέργειες, καθώς και στα χαρακτηριστικά του καλαθιού αγορών και της χρήσης της εφαρμογής. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση της ποιότητας των δεδομένων, ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους, καθώς και την παραγωγή δεικτών, αναφορών, στατιστικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη λειτουργία και τη χρήση της πλατφόρμας, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Παραδοτέο της πράξης είναι η ολοκλήρωση της απολογιστικής μελέτης.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2026 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ