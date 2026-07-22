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Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξε λίρες, χρήματα και κοσμήματα

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Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξε λίρες, χρήματα και κοσμήματα
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Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ένας 25χρονος ταυτοποιήθηκε για απάτη σε βάρος 43χρονης στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αφού προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφερε να την πείσει να αφήσει έξω από το σπίτι της σακούλα με 2.000 ευρώ, έξι χρυσές λίρες, κοσμήματα και ρολόγια, συνολικής αξίας περίπου 4.500 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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ΔΕΔΔΗΕ
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