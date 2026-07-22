Η Airbus προβλέπει διπλασιασμό εσόδων έως το 2029

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία, στοχεύει σε προσαρμοσμένα ετήσια λειτουργικά κέρδη μεταξύ 12 δισ. και 13 δισ. ευρώ το 2029.

Η Airbus αναμένει πως θα διπλασιάσει τα λειτουργικά της κέρδη έως το 2029 καθώς ξεπερνά σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή, γεγονός που της δίνει την οικονομική ισχύ να επιδιώξει εξαγορές και να επιβραβεύει τους επενδυτές με προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία, στοχεύει σε προσαρμοσμένα ετήσια λειτουργικά κέρδη μεταξύ 12 δισ. και 13 δισ. ευρώ το 2029, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως 5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας.

Σημειώνεται πως η εταιρεία ανακάμπτει από μία μακρά περίοδο δυσλειτουργιών στη γραμμή παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων σε κινητήρες, ελλείψεων σε εξαρτήματα και δυσχέρειες στην εφοδιαστική αλυσίδα, που περιόρισαν σημαντικά την παραγωγική της δυναμική. Καθώς τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα βρίσκονται πλέον στην επίλυσή τους, η Airbus εκτιμά ότι μπορεί να υπερβεί τους στόχους της, μεταξύ των οποίων και για την παραγωγή του αεροσκάφους μεγάλων αποστάσεων A350 κερδίζοντας έδαφος απέναντι στην Boeing που εξακολουθεί να διατηρεί προβάδισμα στην κατηγορία αυτή.

«Έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο ως προς την ικανότητά μας να παράγουμε. Οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παραμένουν ισχυρές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus, Γκιγιόμ Φορί, κατά την ενημέρωση των επενδυτών στο Λονδίνο.

Παρά το γεγονός πως η ζήτηση για νέα αεροσκάφη παραμένει ισχυρή, οι ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και οι φόβοι για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις αερομεταφορές, έχουν φρενάρει την άνοδο της μετοχής, η οποία παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από τις αρχές του έτους. Αντίθετα, το 2025 είχε καταγράψει άνοδο 28%.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, την Τετάρτη η μετοχή της Airbus κάνει άλμα 6% στο Χρηματιστήριο της Γαλλίας.