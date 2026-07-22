Γερμανία: Όχι στο «τείχος πυρός» προς AfD από τον πρωθυπουργό της Σαξονίας

Ανοιχτό διάλογο με όλα τα κόμματα - συμπεριλαμβανομένης της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) - ζητά ο πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ.

Ανοιχτό διάλογο με όλα τα κόμματα - συμπεριλαμβανομένης της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) - ζητά ο πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ, τονίζει ωστόσο ταυτόχρονα ότι η ακροδεξιά είναι επιζήμια για τη χώρα.

«Όποιος μιλάει για "τείχος πυρός", δεν αντιλαμβάνεται τα σημάδια των καιρών», δήλωσε ο κ. Κρέτσμερ στην Handelsblatt, αναφερόμενος στον αποκλεισμό που επιβάλλουν τα γερμανικά κόμματα στην AfD. «Πρέπει να συνομιλούμε με όλους όσοι θέλουν να συζητήσουν μαζί μας», πρόσθεσε και ζήτησε νέα πολιτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποίηση. Ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) Μίχαελ Κρέτσμαν κυβερνά στη Σαξονία χωρίς πλειοψηφία, όπως και ο Μάριο Φόιγκτ (CDU) στην Θουριγγία. Ανάλογο σχήμα με κυβέρνηση μειοψηφίας δεν αποκλείεται να προκύψει και από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου στην Σαξονία-'Ανχαλτ, όπου μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις διατηρεί σαφές προβάδισμα η AfD. Δεδομένης της κατάστασης στα ανατολικά κρατίδια, τα τείχη προστασίας από δεξιά και αριστερά δεν έχουν νόημα, τόνισε. Στο κοινοβούλιο της Δρέσδης ο ίδιος έχει δημιουργήσει πλατφόρμα διαλόγου των κομμάτων, στο οποίο όμως η AfD δήλωσε εξ αρχής ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει. «Είναι ένα κόμμα επιζήμιο για τη χώρα», σχολίασε ο πρωθυπουργός της Σαξονίας.

Ο καγκελάριος και αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς πάντως επανέλαβε μόλις πριν από λίγες ημέρες την προσήλωσή του στο «τείχος πυρός». Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με την AfD π.χ. στην Σαξονία-'Ανχαλτ, αναφέρθηκε στο σχετικό ψήφισμα του CDU, με το οποίο απορρίπτεται κάθε τέτοια πιθανότητα, λέγοντας: «Δεν βλέπω λόγο να το αλλάξουμε αυτό». Ο κ. Κρέτσμαν είχε όμως επικριτικά λόγια και για τον κ. Μερτς. Με το βλέμμα στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του από την κυβέρνηση και προειδοποίησε ότι «πρέπει επιτέλους να ανεβάσει ρυθμούς, διαφορετικά μετά τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές θα έχουμε μια ζοφερή εικόνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ