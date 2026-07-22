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ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη θέση «Κολυμπήθρες» Πάρου

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ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη θέση «Κολυμπήθρες» Πάρου
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Η θετική αυτή γνωμοδότηση, η οποία εκδίδεται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί ουσιώδη σταθμό στην αδειοδοτική διαδικασία του έργου.

Το «πράσινο φως» για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη θέση «Κολυμπήθρες» Πάρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου, σε ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της, έλαβε η ΕΚΤΕΡ από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η θετική αυτή γνωμοδότηση, αποτελεί ουσιώδη σταθμό στην αδειοδοτική διαδικασία του έργου. Το ΕΠΣ αφορά την ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής μονάδας ήπιας μορφής και υπερτοπικής σημασίας, σχεδιασμένης με γνώμονα την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος και την εναρμόνιση με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η χρηματοδότηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 53,3 εκατ. ευρώ, είναι εξασφαλισμένη και περιλαμβάνει χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τραπεζικό δανεισμό και ίδια συμμετοχή της Εταιρείας.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η εισηγμένη θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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