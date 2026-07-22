ΔΕΔΔΗΕ: Τα 6 νέα έργα του Horizon Europe που ενισχύουν την παρουσία του στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Έξι νέα ερευνητικά έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe, στα οποία συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ, έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκονται στο στάδιο της συμβασιοποίησης, με την έναρξή τους να αναμένεται το δ’ τρίμηνο του 2026.

Έξι νέα ερευνητικά έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe, στα οποία συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ, έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκονται στο στάδιο της συμβασιοποίησης, με την έναρξή τους να αναμένεται το δ’ τρίμηνο του 2026.

Μέσα από τα έργα αυτά, ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεργαστεί με Διαχειριστές Δικτύου, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμετοχή στα έργα αυτά ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιολόγησης καινοτόμων λύσεων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Η ενεργειακή μετάβαση μεταβάλλει ουσιαστικά τον ρόλο των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής. Η συνεχής αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας και η ενεργότερη συμμετοχή των καταναλωτών δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής.

Οι δράσεις των νέων έργων επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες:

Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI)

Τα έργα GENESIS-EU και GenAISIS αναπτύσσουν εργαλεία αξιοποίησης δεδομένων και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων.

Ψηφιακοί Υποσταθμοί

Τα έργα NEXTELAR και GRID-PRO επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υποσταθμών διανομής, αξιοποιώντας τεχνολογίες, όπως οι ψηφιακοί υποσταθμοί, τα ψηφιακά δίδυμα και η τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της παρατηρησιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας του δικτύου.

Ενεργειακές Κοινότητες

Τα έργα EU4ENER και ESTIRPE διερευνούν νέες λύσεις για την ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή πολιτών και τοπικών φορέων στην παραγωγή, διαχείριση και ανταλλαγή ενέργειας, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση της ευελιξίας που μπορούν να προσφέρουν στο ηλεκτρικό σύστημα.

Μέσα από τη συμμετοχή του στα νέα έργα του Horizon Europe, ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει περαιτέρω τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ερευνητική προσπάθεια για τα Δίκτυα Διανομής του μέλλοντος. Παράλληλα, αποκτά πρόσβαση σε νέα γνώση και προηγμένες τεχνολογίες, τις οποίες αξιολογεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.