Οι ιαπωνικές πόλεις βιώνουν για πρώτη φορά «ασφυκτικά ζεστές μέρες»

Οι ιαπωνικές πόλεις βιώνουν αυτή τη στιγμή «ασφυκτικά ζεστές μέρες», ένας νέος όρος που επινοήθηκε φέτος από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία για να περιγράψει θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C.

Οι ιαπωνικές πόλεις βιώνουν αυτή τη στιγμή «ασφυκτικά ζεστές μέρες», ένας νέος όρος που επινοήθηκε φέτος από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία για να περιγράψει θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C ("kokushobi" στα ιαπωνικά), ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τρεις πόλεις στην κεντρική Ιαπωνία κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες πάνω από αυτό το όριο.

Σήμερα, μεγάλες περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένης της μητρόπολης Ναγκόγια (στην κεντρική Ιαπωνία) και περιοχών κοντά στο Τόκιο στην ανατολική Ιαπωνία, βίωσαν θερμοκρασίες που πλησίαζαν ή υπερέβαιναν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA)εξέδωσε προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 41 από τις 47 νομαρχίες της Ιαπωνίας, προτρέποντας το κοινό -ειδικά τον πολυάριθμο ηλικιωμένο πληθυσμό- να λάβει προφυλάξεις κατά της ζέστης.

Στην αγροτική νομαρχία Τοτσίγκι, βόρεια του Τόκιο, ένας 85χρονος άνδρας βρέθηκε αναίσθητος χθες Τρίτη μέσα στο θερμοκήπιο του αγροκτήματός του. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Η θερμοκρασία ήταν εξαιρετικά υψηλή μέσα στο θερμοκήπιο», είπε.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών κάλεσε σήμερα τους πολίτες να θεωρήσουν αυτή την ακραία ζέστη «φυσική καταστροφή».

«Οι θερμοκρασίες αυξάνονται από τα μέσα Ιουλίου και αναμένεται να συνεχιστεί η έντονη ζέστη σε όλη τη χώρα», ανέφερε η υπηρεσία.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτή η ακραία ζέστη είναι καταστροφικής κλίμακας δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που νοσηλεύονται ή πεθαίνουν από θερμοπληξία», πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει απολογισμό σε εθνικό επίπεδο για τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμικών φαινομένων στην Ιαπωνία και αλλού.

Τον περασμένο χρόνο, η χώρα βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στην Ιαπωνία ήταν 41,8°C στις 5 Αυγούστου 2025, στο Ισεσάκι, βόρεια του Τόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ