Φωτιά τώρα στις Αφίδνες - Καίει κοντά στα διόδια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στα διόδια των Αφιδνών.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στα διόδια των Αφιδνών.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και τμήμα δασικής έκτασης, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την άμεση οριοθέτησή της.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 65 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5). Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.