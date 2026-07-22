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Σχεδόν 5.500 οι νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-27

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Σχεδόν 5.500 οι νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-27
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Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Τον συνολικό αριθμό διορισμών και την τελική κατανομή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026-27, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 5.487 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:

  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
  • Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
  • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
  • Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

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tags:
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