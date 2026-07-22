Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για εμπλουτισμό ουρανίου

Η συμφωνία αναμένεται να διαρκέσει 30 χρόνια και να προβλέπει τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην ανάπτυξη του σαουδαραβικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο Τραμπ ενέκρινε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία θα μπορούσε να της δώσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, στο πλαίσιο του πολιτικού πυρηνικού του προγράμματος, σύμφωνα δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές με γνώση του θέματος.

Οι πηγές που σύμφωνα με τον Guardian δεν έχουν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημόσια πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ανέφεραν ότι ίσως παρουσιαστεί έως την Τετάρτη. Τις πληροφορίες δημοσίευσαν επίσης η Wall Street Journal και οι New York Times.

Η συμφωνία αναμένεται να διαρκέσει 30 χρόνια και να προβλέπει τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην ανάπτυξη του σαουδαραβικού πυρηνικού προγράμματος. Θα μπορούσε επίσης να ανοίξει το δρόμο για τον εμπλουτισμό ουρανίου στη Σαουδική Αραβία μετά την ολοκλήρωση κοινής μελέτης από τις δύο χώρες.

Επιπλέον, αναμένεται να κατατεθεί προς εξέταση στο αμερικανικό Κογκρέσο όπου είναι πιθανό να συναντήσει αντιδράσεις από βουλευτές και γερουσιαστές που φοβούνται ότι η ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας να εμπλουτίζει ουράνιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο γύρο πυρηνικού ανταγωνισμού και διάδοσης πυρηνικών τεχνολογιών στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία είναι κράτος μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - ΙAΕΑ) που προωθεί την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και πραγματοποιεί ελέγχους ώστε να αποτρέπονται μυστικά προγράμματα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, σύμφωνα με μία από τις πηγές, η συμφωνία δεν αναμένεται να περιλαμβάνει το λεγόμενο «πρόσθετο πρωτόκολλο» του ΙAEA το οποίο επιτρέπει αυστηρότερη εποπτεία, περισσότερες επιθεωρήσεις και ενισχυμένους μηχανισμούς επαλήθευσης.