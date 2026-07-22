Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για τις συναλλαγές Cum-Cum

Η έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας σχετίζεται με τις λεγόμενες «συναλλαγές Cum-Cum» της Postbank. Τι είναι το σκάνδαλο.

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη διέταξαν εισαγγελείς την Τετάρτη σε σχέση με παλιές συναλλαγές της Postbank. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το αντικείμενο της εφόδου αφορά συναλλαγές της Postbank μεταξύ 2008 και 2010», υπογράμμισε εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας, σύμφωνα με το Bloomberg, προσθέτοντας ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

«Η Deutsche Bank ερευνάται ως τρίτο μέρος σε αυτή την υπόθεση» ξεκαθάρισε. Υπενθυμίζεται πως η Deutsche Bank απέκτησε την Postbank - την πρώην χρηματοδοτική μονάδα των γερμανικών ταχυδρομείων - το 2010, αλλά και ξεκίνησε την ενσωμάτωσή της περίπου μια δεκαετία αργότερα. Η έρευνα σχετίζεται με τις λεγόμενες «συναλλαγές Cum-Cum» της Postbank.

Οι συναλλαγές Cum-Cum αφορούν αγοραπωλησίες μετοχών γύρω από την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, μέσω των οποίων εγχώριοι και ξένοι επενδυτές επιδίωκαν, με προσωρινή μεταβίβαση των τίτλων, να περιορίσουν την επιβάρυνση από τον φόρο επί των μερισμάτων. Σε αντίθεση με τις συναλλαγές Cum-Ex, οι οποίες είχαν ως στόχο την πολλαπλή επιστροφή του φόρου επί των μερισμάτων, οι συναλλαγές Cum-Cum δεν βασίζονταν σε τέτοιο μηχανισμό.