Λαβρόφ: Συνάντηση με τον Ρούμπιο στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN

«Η συνάντηση αυτή θα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Είναι προτιμότερο να τίθενται τα προβλήματα και να δίνονται απαντήσεις», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις Φιλιππίνες για ανταλλαγή απόψεων η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

«Η συνάντηση αυτή θα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Είναι προτιμότερο να τίθενται τα προβλήματα και να δίνονται απαντήσεις», είπε, επιβεβαιώνοντας πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το πρωί στο περιθώριο συνάντησης διπλωματικών εκπροσώπων των χωρών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ