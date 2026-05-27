Πρώτο τριπλό ρεκόρ στη Wall Street για το 2026

Ρεκόρ κατέγραψαν και οι 3 δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη (1η φορά το 2026 - είχε να συμβεί από 28/10/25) καθώς το πετρέλαιο δέχτηκε πιέσεις από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε αυστηρό ύφος τόσο για τα Στενά του Ορμούζ όσο και για μία συμφωνία με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου, έριξε τους τόνους, υπογραμμμίζοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προτιμά τη διπλωματία, ωστόσο έχει και άλλες επιλογές διαθέσιμες αν αυτή δεν λειτουργήσει, τόνισε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις. «Το συμπέρασμα είναι ότι προτιμούμε τη διπλωματική οδό των διαπραγματεύσεων και θα της δώσουμε κάθε ευκαιρία να πετύχει», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κέρδισε 0,36% στις 50.644,28 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,02% στις 7.520,36 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,07% στις 26.674,735 μονάδες. Ο γίγαντας καταναλωτικών προϊόντων Procter & Gamble σημείωσε άνοδο 2,98% και η Home Depot σκαρφάλωσε 2,35%, στηρίζοντας τον βιομηχανικό δείκτη, που αποτελείται από 30 μετοχές. Η JP Morgan ήταν βαρίδι με απώλειες 2,43% καθώς o CEΟ, Τζέιμι Ντάιμον προέβλεψε δαπάνες έως και 20 δισ. δολάρια για μια εξαγορά «τα επόμενα δύο χρόνια».

Η Micron, η οποία σημείωσε άνοδο 19% την Τρίτη, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς για πρώτη φορά, αναρριχήθηκε 3,63%, διευρύνοντας ένα ιστορικό ράλι για τη μετοχή της. Οι επενδυτές έχουν στραφεί στους κατασκευαστές τσιπ μνήμης ελέω του bull market που οδηγεί η ΑΙ. Οι μετοχές των άλλων ημιαγωγών Intel και Qualcomm βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με πτώση 1,42% και 6,2% αντίστοιχα.

Η νοτιοκορεάτικη SK Hynix, στον ίδιο κλάδο με την Micron, έφτασε επίσης την χρηματιστηριακή αξία του 1 τρισ. δολαρίων. Ο τίτλος της Micron έχει υπερτριπλασιάσει τα κέρδη του φέτος, ενισχύθηκε αφού η UBS δήλωσε ότι η μετοχή θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί από εδώ και πέρα, λόγω των μακροπρόθεσμων συμφωνιών που υπογράφονται από προμηθευτές μνήμης για την ενίσχυση της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η βουτιά των τιμών του πετρελαίου έδωσε στην αγορά κάποια ώθηση. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε περισσότερο από 3% κάτω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, αφού η κρατική τηλεόραση του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την εμπορική κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, σύμφωνα με το Reuters. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, διέψευσε το δημοσίευμα των ιρανικών κρατικών ΜΜΕ ως «απόλυτη παραποίηση».

«Είμαστε "ταύροι" για την τεχνολογία εδώ και καιρό. Πάντα μιλάμε για το γεγονός ότι κάθε bull market έχει ένα κυρίαρχο θέμα, και εδώ είναι η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη, και εξακολουθούμε να έχουμε τις ισχυρότερες ανοδικές αναθεωρήσεις κερδών εκεί», υπογράμμισε ο Κιθ Λέρνερ, CIO και επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Truist Wealth. «Ναι, ίσως είναι λίγο τεντωμένο εδώ σε βραχυπρόθεσμη βάση, αλλά εξετάζοντας τους επόμενους 12 μήνες, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι έχει ακόμη "oυρά"» πρόσθεσε.

«Ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος της ΑΙ τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί, αλλά οι τρέχουσες αποτιμήσεις σε πολλές μετοχές ημιαγωγών που παρέχουν την υπολογιστική υποδομή για να γίνουν όλα αυτά έχουν γίνει εξαιρετικά εύθραυστες», επεσήμανε ο Έρικ Παρνέλ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Great Valley Advisor Group. «Ενώ βρισκόμαστε στον τελευταίο κύκλο άνθησης για τις μετοχές τσιπ σήμερα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι κύκλοι ύφεσης ακολουθούν ιστορικά», κατέληξε.