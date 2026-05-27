Ισχνή άνοδος στις ευρωαγορές με «όχημα» την αυτοκινητοβιομηχανία

Ανοδικά κινήθηκαν οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς η νέα σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου δίνει ώθηση στις μετοχές, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις νεότερες εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, το brent κατρακυλά 4,21% και βρίσκεται αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει βουτιά 4% στα 90,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,03% στις 628,18 μονάδες, με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας να έχει ενισχυθεί κατά 2,6%, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κέρδισε 0,08% στις 6,067 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησε 0,03% στις 25.177 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,43% στις 8.207 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,13% στις 10.505 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο απώλεσε 0,64% στις 49.578 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,49% στις 18.380 μονάδες. Στα ταμπλό, ράλι σημείωσαν οι μετοχές των κολοσσών της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Renault έκανε άλμα 4,1%, η Stellantis ενισχύθηκε κατά σχεδόν 3,8% και η Mercedes-Benz κατά 3,1%, ενώ οι τίτλοι των Volkswagen και BMW κέρδισαν 2,4% και 2,3% αντίστοιχα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» ενώ την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν σε αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα, αποκλείει ο Ντόναλντ Τραμπ.