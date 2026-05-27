Στην «ελίτ» του 1 τρισ. δολαρίων και η SK Hynix

Το κατώφλι της κεφαλαιoποίησης του 1 τρισ. δολαρίων πέρασε τελικά η SK Hynix, καθώς η μετοχή της επιδόθηκε σε διψήφιο ράλι την Τετάρτη, με τους επενδυτές να δείχνουν «αχόρταγοι» απέναντι σε μετοχές ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το άλμα επέκτεινε την ξέφρενη πορεία ανόδου που έχει οδηγήσει τη μετοχή της SK Hynix σε εκτίναξη 250% από την αρχή του έτους, τροφοδοτούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές και επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης. Στο «κλειστό κλαμπ» εισήλθε και η Micron Technology χτες.

Η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή της Nvidia, του γίγαντα των ΑΙ τσιπ, ενισχύοντας τη θέση της στο κέντρο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης.

Προ ημερών ο εγχώριος ανταγωνιστής της, Samsung Electronics ξεπέρασε επίσης το 13ψήφιο ορόσημο, ενώ μαζί με την SK Hynix αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του Kospi της Νότιας Κορέας, υπογραμμίζοντας πόσο στενά έχει συνδεθεί η απόδοση του δείκτη με την παγκόσμια ζήτηση για ημιαγωγούς και τσιπ μνήμης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Kospi έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η εκτόξευση της SK Hynix μπορεί να έχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Πίτερ Κιμ, στρατηγικό αναλυτή παγκόσμιων επενδύσεων στην KB Financial Group.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη και οι αποτιμήσεις των δύο δίδυμων πύργων... παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτα», υπογράμμισε, αναφερόμενος σε SK Hynix και Samsung Electronics.