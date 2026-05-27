Ειδήσεις | Διεθνή

Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 3 ετών και 5 μηνών για τον προσωπικό βοηθό του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 3 ετών και 5 μηνών για τον προσωπικό βοηθό του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο 61χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, που είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτήν την υπόθεση.

Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έκανε τακτικά ενέσεις κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Λος Άντζελες σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών.

Ο 61χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, που είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτήν την υπόθεση.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.

Ο θάνατός του, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και στους απανταχού θαυμαστές του. Ο ηθοποιός, που υποδυόταν τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του και τον αγώνα του να απεξαρτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Απριλίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποδαρικό της ΕΛΑΣ με πέσιμο στο ΠΑΣΟΚ - Ο Τσίπρας συσπειρώνει… τη ΝΔ - Οι απόντες και οι παρόντες στο Θησείο

Γιατί δεν έπεισε η Ferrari Luce

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider