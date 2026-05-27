Αγορές ξεκομμένες από την πραγματική οικονομία: Το ράλι της ΑΙ και οι κίνδυνοι

Άλμα τεχνολογικών μετοχών με οδηγό την ΑΙ και νέα ιστορικά υψηλά. Η ΕΚΤ προειδοποιεί. Αυξημένη αβεβαιότητα παγκοσμίως.

Η παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς έκρηξης που τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), με τον κλάδο της τεχνολογίας να αναδιαμορφώνει ριζικά τις αποτιμήσεις, τις προσδοκίες και τις ίδιες τις ισορροπίες του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και υποδομών δεδομένων ΑΙ καταγράφουν ιστορικό ράλι, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και μνήμη θα παραμείνει εκρηκτική για χρόνια. Στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής βρίσκονται οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης, με την νοτιοκορεατική SK Hynix και την αμερικανική Micron Technology να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις και να περνούν για πρώτη φορά το φράγμα του 1 τρισ. δολαρίων όσον αφορά στην κεφαλαιοποίησή τους.

Κολοσσοί άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Η SK Hynix έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φρενίτιδας που κυριαρχεί στις αγορές. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί πάνω από 1.000% μέσα σε διάστημα ενός έτους, μια άνοδος που αποτυπώνει όχι μόνο την εκρηκτική ζήτηση για προϊόντα μνήμης, αλλά και την πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα νέο, μακροχρόνιο επενδυτικό υπερκύκλο. Ενδεικτικό του κλίματος, ότι το χρηματιστήριο της Σεούλ καταγράφει αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά.

Αντίστοιχα, η Micron Technology σημείωσε άλμα σχεδόν 20% στη συνεδρίαση της Wall Street την Τρίτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2011, μετά από εκτιμήσεις ότι ο τίτλος της θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Δομική αλλαγή στην παγκόσμια οικονομία

Το αφήγημα που κυριαρχεί στις αγορές είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά μια θεμελιώδη μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομίας. Οι υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή της - από data centers έως εξειδικευμένες μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM) - δημιουργούν έναν νέο πυρήνα ζήτησης, στον οποίο λίγες εταιρείες κατέχουν πραγματική ισχύ.

Οι τρεις κορυφαίοι παίκτες στον τομέα αυτόν ελέγχουν ουσιαστικά τη «στρόφιγγα» της παγκόσμιας ανάπτυξης της AI, καθώς οι ελλείψεις σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ έχουν μετατραπεί σε βασικό περιοριστικό παράγοντα για την επέκταση των υποδομών.

Η αγορά προεξοφλεί ότι αυτές οι ελλείψεις δεν θα είναι παροδικές. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης θα μπορούσε να διαρκέσει έως και το 2027, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική ισχύ των κατασκευαστών και διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκώς υψηλών τιμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή ανατιμολόγηση του κλάδου, όπου εταιρείες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυκλικές και ευάλωτες σε έντονες διακυμάνσεις, αντιμετωπίζονται πλέον ως στρατηγικοί πυλώνες της ψηφιακής οικονομίας.

Αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά

Παράλληλα, οι επιδόσεις των αγορών τροφοδοτούνται από μια ευρύτερη δυναμική ευφορίας. Οι τεχνολογικοί δείκτες σε ΗΠΑ και Ασία καταγράφουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά, με τις ροές κεφαλαίων να ενισχύουν περαιτέρω την άνοδο. Ενδεικτικά, ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI σημείωσε απότομη άνοδο, αντανακλώντας το ράλι των εγχώριων κολοσσών τεχνολογίας και δημιουργώντας συνθήκες έντονης μεταβλητότητας, ακόμη και με προσωρινές παύσεις συναλλαγών σε επιμέρους περιόδους.

Επίσης, το χρηματιστήριο της Ταϊβάν ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση αυτό της Ινδίας, με κινητήρια δύναμη την TSMC, τον μεγαλύτερο στον κόσμο κατασκευαστή τσιπ. Πολλοί επενδυτές αποχώρησαν από το χρηματιστήριο της Ινδίας για να στραφούν στην ΑΙ μέσω μετοχών υψηλής τεχνολογίας σε Ταϊβάν και Σεούλ.

Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν την Τρίτη σε νέα ιστορικά υψηλά, με την Goldman Sachs να ανεβάζει τώρα τον πήχη για τον S&P 500 στις 8.000 μονάδες από 7.600 έως τα τέλη του έτους. Κοντά στα προ του πολέμου ιστορικά υψηλά κινείται και ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης STOXX 600.

Οι κίνδυνοι πίσω από την ευφορία

Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα ευφορίας, οι θεσμικές προειδοποιήσεις πληθαίνουν. Η EΚΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια πιθανή αποσύνδεση των χρηματιστηριακών αγορών από την πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με την έκθεσή της για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι τιμές σε ορισμένες κατηγορίες ενεργητικού παραμένουν «διογκωμένες» σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, παρά το γεγονός ότι το παγκόσμιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, γεωπολιτικές εντάσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης σε αρκετές οικονομίες.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουί ντε Γκίντος, υπογράμμισε ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν συστηματικά τους κινδύνους, αφήνοντας περιθώριο για μια απότομη και βίαιη ανατιμολόγηση. Η προειδοποίηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας, όπου η συνεχιζόμενη άνοδος των μετοχών δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους θεμελιώδεις οικονομικούς δείκτες, δημιουργώντας ένα ολοένα και πιο εύθραυστο χρηματοοικονομικό οικοδόμημα.

Η ΕΚΤ επισημαίνει επίσης ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται μόνο από την υπερτίμηση των μετοχών, αλλά και από τη δομή της αγοράς. Η αυξανόμενη παρουσία μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως επενδυτικά κεφάλαια και hedge funds, μπορεί να ενισχύσει τις διακυμάνσεις σε περίπτωση αντιστροφής του κλίματος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι πιέσεις ρευστότητας και οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πτώση των τιμών.

Παράλληλα, οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έως τις εμπορικές αντιπαραθέσεις μεγάλων οικονομιών, προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας. Η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι τέτοιες εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν το κόστος ενέργειας, τον πληθωρισμό και τελικά τα επιτόκια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η χρηματοδότηση γίνεται ακριβότερη την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη επιβραδύνεται.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή δύο παράλληλων κόσμων: από τη μία πλευρά, μια τεχνολογική επανάσταση που υπόσχεται εκθετική ανάπτυξη, με την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως καταλύτης για έναν νέο επενδυτικό κύκλο και από την άλλη, ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον όπου οι αποτιμήσεις έχουν ξεπεράσει, σύμφωνα με τις κεντρικές τράπεζες, τα όρια της θεμελιώδους οικονομικής πραγματικότητας.

Το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον στις αγορές δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την οικονομία - κάτι που θεωρείται δεδομένο - αλλά αν η ταχύτητα και η ένταση της χρηματιστηριακής ευφορίας έχουν ήδη προεξοφλήσει υπερβολικά μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής. Και αν ναι, τότε η επόμενη φάση δεν θα καθοριστεί από την άνοδο, αλλά από το πόσο βίαιη μπορεί να αποδειχθεί μια πιθανή αναπροσαρμογή των προσδοκιών.