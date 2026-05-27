Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό οι 101,8 εκατ. μετοχές - Το χρονοδιάγραμμα

Στην εισαγωγή των μετοχών της και στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, παράλληλα με τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προχωρά η Safe Bulkers

Στην εισαγωγή των μετοχών της και στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, παράλληλα με τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προχωρά η Safe Bulkers.

Η παράλληλη εισαγωγή αφορά το σύνολο των 101,8 εκατ. κοινών μετοχών της εταιρείας και εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η Euronext Athens έχει ήδη εγκρίνει την εισαγωγή των μετοχών, με το σχετικό χρονοδιάγραμμα να αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις 2 Ιουνίου θα ανακοινωθεί η έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών και η τιμή της μετοχής.



Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η εταιρεία «SAFE BULKERS, INC.» (η «Εταιρεία»), (NYSE: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στον τομέα του ξηρού φορτίου (dry bulk), ανακοινώνει ότι, από τις 27 Μαΐου 2026, θέτει στην διάθεση των επενδυτών στην Ελλάδα το ενημερωτικό δελτίο, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Μαΐου 2026, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος αυτού στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, των Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 καθώς και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «Ενημερωτικό Δελτίο») σε σχέση με την παράλληλη εισαγωγή και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των 101.826.580 άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας $0,001 εκάστη, που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία (οι «Κοινές Μετοχές») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 1 Απριλίου 2026.

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Εταιρείας έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, στη συνεδρίασή της στις 26 Μαΐου 2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens (η «Εισαγωγή»).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εισαγωγή παρατίθενται στις Ενότητες 4.3 «TERMS AND CONDITIONS OF THE ADMISSION», 4.4 «ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS» και 4.5 «PROCEDURE FOR ADMISSION TO TRADING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ στις 27 Μαΐου 2026, θα είναι διαθέσιμο στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.: https://athens.euronext.com/el/marketdata/informative-material,

• Company: https://www.safebulkers.com/Euronextathens,

• Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: https://www.piraeusgroup.gr/sblisting.