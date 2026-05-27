Κομισιόν: Νέα πρόταση για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στην ΕΕ

Η Κομισιόν προτείνει νέο πλαίσιο αδειοδότησης για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στην ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της ψηφιακής αυτονομίας της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο πλαίσιο αδειοδότησης για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στην ΕΕ μετά το 2027, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της ψηφιακής αυτονομίας της Ευρώπης. Η ζώνη συχνοτήτων 2 GHz θα αξιοποιηθεί τόσο για κυβερνητικές και αμυντικές επικοινωνίες όσο και για εμπορικές υπηρεσίες, όπως δορυφορική κάλυψη κινητών και Internet of Things, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα ακόμη και σε περιοχές χωρίς επίγεια δίκτυα.

Η πρόταση προβλέπει ότι tο 1/3 των συχνοτήτων θα χρησιμοποιείται για κρατικές, αμυντικές και κρίσιμες επικοινωνίες μέσω ευρωπαϊκού παρόχου και του προγράμματος IRIS². Tα 2/3 θα διατίθενται για εμπορικές υπηρεσίες, όπως δορυφορικό σήμα σε κινητά, συσκευές IoT και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Και τέλος, μέρος των συχνοτήτων θα δοθεί αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές εταιρείες, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή τεχνολογία και ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ