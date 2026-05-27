Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Θα ανοίξουν για όλους, δεν θα τα ελέγχει κανείς - Νέα προειδοποίηση στο Ιράν

Νέο μήνυμα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί με το Ιράν, απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα τα παρακολουθούμε, αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει. Αυτό είναι μέρος των διαπραγματεύσεων που κάνουμε», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

Το Ομάν που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον συντονισμό της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, «θα πρέπει να συμπεριφέρεται όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα τους ανατινάξουμε», ανέφερε. Άφησε να εννοηθεί επίσης ότι ενδέχεται να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν, έως ότου μια σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των «Συμφωνιών του Αβραάμ», που αποσκοπούν στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

«Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό μήνυμα, και πιστεύω ότι αυτές οι χώρες μας το οφείλουν. Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να προχωρήσουμε στη συμφωνία αν δεν υπογράψουν, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια», πρόσθεσε και δεν απάντησε εάν οποιαδήποτε συμφωνία θα εξαρτάται από την προσθήκη χωρών στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Ισχυρίστηκε ότι πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. «Τώρα έχουμε καταλάβει τα πράγματα με το Ιράν. Πρόκειται για μια αλλαγή καθεστώτος – έχουμε να κάνουμε με το 1/3», εκτίμησε.

«Μπορούμε να κάνουμε μια καλή συμφωνία αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως όχι μια εξαιρετική συμφωνία. Και αν δεν είναι μια εξαιρετική συμφωνία, δεν θα την κάνουμε», τόνισε. Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα προηγούμενα σχόλιά του στο PBS ότι οι ΗΠΑ «δεν συζητούν καμία χαλάρωση των κυρώσεων» με την Τεχεράνη καθώς και ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν.

«Το Ιράν είναι πολύ αποφασισμένο, θέλει πάρα πολύ να κάνει συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα γίνουμε», υπογράμμισε. «Είτε αυτό, είτε θα πρέπει απλά να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις απειλές για επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Απαντώντας σε ερώτηση για την προοπτική του Πεκίνου ή της Μόσχας να αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα αισθανόμουν άνετα» με κάτι τέτοιο.