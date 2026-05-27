ΑΑΔΕ: Σύλληψη 2 Ολλανδών για κλοπή απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου

Κομμάτια απολιθωμάτων από το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου προσπάθησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού, σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ, δύο Ολλανδοί υπήκοοι. Τα κομμάτια εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο και δεν είχαν τη σχετική άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με Γνωμάτευση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο, αποτελούν αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων δένδρων, τα οποία προέρχονται με βεβαιότητα από την προστατευόμενη περιοχή της Δυτικής Λέσβου και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης, ενώ η περιοχή «Δυτική Χερσόνησος– Απολιθωμένο Δάσος» ανήκει στο Δίκτυο NATURA 2000.

Οι ελεγκτές, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και με εντολή Εισαγγελέα, συνέλαβαν τους δύο επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, κατάσχεσαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, και προχώρησαν επίσης σε κατάσχεση ενός tablet, δύο κινητών τηλεφώνων και μίας φωτογραφικής μηχανής.