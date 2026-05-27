Απειλές Γκιουλέρ για Αιγαίο και Κύπρο - Τι απαντούν πηγές ΥΠΕΘΑ

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις, που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα» τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τοποθετήσεις προερχόμενες από την τουρκική πλευρά.

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», καταλήγουν οι πηγές του YΠΕΘΑ.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, επανάφερε τη «θεωρεία περί "Γαλάζιας Πατρίδας"» και «της προστασίας της». Υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι μεταξύ των «πιο ευαίσθητων κεφαλαίων» της πολιτικής ασφαλείας συγκαταλέγονται τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας στη «Γαλάζια» και την «Ουράνια Πατρίδα».

«Σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον, παρακολουθούμε με προσοχή όλες τις εξελίξεις και υπερασπιζόμαστε με μεγάλη αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας πρωτίστως στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο», επεσήμανε. Όπως ανέφερε, «οι δραστηριότητες ως προς τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο».