Μητσοτάκης: Στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ κυβέρνησης και ElevenLabs την Πέμπτη

Αύριο στις 10.30 το πρωί θα υπογραφεί, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας ElevenLabs.
Στις 12.10 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Μάτι Στανιστσέφσκι, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της ElevenLabs, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Panathēnea 2026», στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στις 13.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Τζέσικα Ρόζγουολ, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 17.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Πέτρα Μπάιρ στο Μέγαρο Μαξίμου.