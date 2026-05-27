Απώλειες άνω του 5% για το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Ρούμπιο

Το ευρωπαϊκό Brent σημειώνει πτώση 4,57% στα 95,03 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 4,68% στα 89,54 δολάρια ανά βαρέλι.

Αισθητή υποχώρηση κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου, με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με «βαρίδι» τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στις συνομιλίες με το Ιράν «κάθε ευκαιρία να πετύχουν». Έτσι, το Brent σημείωσε πτώση 5,31% στα 94,29 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI έχασε 5,55% στα 88,68 δολάρια ανά βαρέλι.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο. «Ο κ. Τραμπ προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει άλλες επιλογές διαθέσιμες αν αυτή δεν λειτουργήσει», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, πιθανώς αναφερόμενος σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις. «Το συμπέρασμα είναι ότι προτιμούμε την διπλωματική οδό μέσω διαπραγματεύσεων και θα της δώσουμε κάθε ευκαιρία να πετύχει», πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του, ο Ντ. Τραμπ σημείωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο. «Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά σε όλους. Είναι διεθνή ύδατα, κανείς δεν θα το ελέγχει», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να αυξηθούν οι ροές πετρελαίου στο 80% των κανονικών επιπέδων, ακόμη και αν η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν τερματιστεί αμέσως», επεσήμανε ο Σουλτάν Αχμέντ αλ-Τζάμπερ, επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι . «Θα χρειαστεί μέχρι το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027 για να ομαλοποιηθούν πλήρως οι ροές» συμπλήρωσε.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ταλαντεύονταν μεταξύ μιας συμφωνίας και ενός νέου γύρου στρατιωτικής κλιμάκωσης. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, σε μια κίνηση που το Πεντάγωνο χαρακτήρισε αμυντική. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να ανταποδώσει για τις επιθέσεις. Την Τρίτη, η τιμή του «μαύρου χρυσού» εκτοξεύθηκε με το Brent σε άλμα πάνω από 3% στα 99,58 δολάρια ανά βαρέλι καθώς τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν δημιούργησαν ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών.