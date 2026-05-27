Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό - Πού δίνει προτεραιότητα ο ΠΟΥ;

Όπως είναι γνωστό, το πρωί της 17ης Μαΐου, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους κήρυξε το ξέσπασμα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό «κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος».

Έκτοτε τα κρούσματα εξαπλώνονται ταχύτατα. Μέχρι τώρα, 101 κρούσματα Έμπολα έχουν επιβεβαιωθεί στο Κονγκό και 10 θάνατοι από τη νόσο. Ωστόσο, οι επιστήμονες του ΠΟΥ γνωρίζουν ότι η επιδημία έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και 220 ύποπτοι θάνατοι από τη νόσο. Την περασμένη Παρασκευή, ο ΠΟΥ αναβάθμισε την αξιολόγηση κινδύνου σε πολύ υψηλή σε εθνικό επίπεδο. Ο Οργανισμός εξακολουθεί να αξιολογεί τον κίνδυνος ως υψηλό σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε διεθνές επίπεδο. Οι χώρες που συνορεύουν με τη Λαίκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου και πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα.

Ακύρωση εθνικής γιορτής στην Ουγκάντα

Στην Ουγκάντα έχουν καταγραφεί 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα και ένας θάνατος από τη νόσο. Ειδικά μέτρα ελήφθησαν ώστε να ακυρωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα των Μαρτύρων προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω διασπορά του ιού. Η Ημέρα των Μαρτύρων (Martyrs' Day) τιμάται στην Ουγκάντα κάθε χρόνο στις 3 Ιουνίου, προσελκύει περισσότερους από 2 εκατ. επισκέπτες και αποτελεί επίσημη εθνική αργία που μνημονεύει τους 45 Χριστιανούς μάρτυρες (22 Καθολικούς και 23 Αγγλικανούς) οι οποίοι εκτελέστηκαν μεταξύ 1885 και 1887 από τον βασιλιά Μβάνγκα Β' της Μπουγκάντα επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν την πίστη τους.

Θυμίζουμε ότι η τρέχουσα επιδημία στην Ουγκάντα και το Κονγκό οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα, ούτε εμβόλια.

Απελευθέρωση επιπλέον κονδυλίων

Μαζί με το Κέντρο Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (CDC) Αφρικής ο ΠΟΥ δημιούργησε μια ομάδα υποστήριξης για την διαχείριση του ξεσπάσματος. Επιπλέον, ο ΠΟΥ αποδέσμευσε κονδύλι ύψους 3,9 εκατ. δολαρίων από το Ταμείο Χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης. Ο Οργανισμός θυμίζει ότι έχουν καταγραφεί δύο προηγούμενα ξεσπάσματα Έμπολα, ένα εκ των οποίων στην Ουγκάντα το 2007 και ένα στο Κονγκό το 2012.

Σε κλινικές μελέτες 2 μονοκλωνικά αντισώματα και ένα αντιβιοτικό σαν χημειοπροφύλαξη μετά την έκθεση

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΠΟΥ επιθεώρησε τα υπάρχοντα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικά τεστ για το στέλεχος του ιού Μπουντιμπουγκιό και ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα σε 2 μονοκλωνικά αντισώματα, ώστε να δοκιμαστούν σε προχωρημένο στάδιο κλινικών μελετών. Επίσης, ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση του αντιβιοτικού obeldesivir (ομπελδεσιβίρη) σε κλινική μελέτη σαν χημειοπροφύλαξη μετά την έκθεση, στις στενές επαφές των κρουσμάτων.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ τόνισε πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σοβαρό και δύσκολο στην αντιμετώπιση του ξέσπασμα και υπογράμμισε πως «τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού βελτιωθούν». Ωστόσο μέχρι τώρα κάθε ξέσπασμα Έμπολα αντιμετωπίστηκε και περιορίστηκε και κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί κι αυτό αρκεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών και των φορέων.