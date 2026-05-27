Σε χαμηλό δύο μηνών ο χρυσός υπό τον φόβο πληθωρισμού και επιτοκίων

Σε χαμηλό σχεδόν δύο μηνών διολίσθησε ο χρυσός την Τετάρτη, πιεσμένος από τις προβλέψεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική για την αντιμετώπιση του επίμονου πληθωρισμού, χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος στον πόλεμο στο Ιράν. Ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 1,3% στα 4.450,09 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε χαμηλό από τις 30 Μαρτίου. Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Ιουνίου υποχώρησε 1,2% στα 4.448,90 δολάρια.

«Η μεγαλύτερη επιρροή εξακολουθεί να είναι η Μέση Ανατολή. Υπήρξε κάποια επίμονη αισιοδοξία, αλλά καθώς η κρίση συνεχίζει να παρατείνεται, αυτή η αισιοδοξία μειώνεται», υπογράμμισε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται υπό πίεση από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικού περάσματος για το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει προκαλέσει αύξηση 31% στις τιμές του αργού Brent, αναθερμαίνοντας τον πληθωρισμό και ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο.

Η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός ανεπίσημου πλαισίου για ένα μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, βάσει του οποίου η Τεχεράνη θα αποκαθιστούσε την εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να βλέπει πληθωρισμό που οφείλεται στην ενέργεια, ωθώντας την Fed να αυξήσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους. Ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα στον περιορισμό των πληθωριστικών κινδύνων που φαίνεται να συσσωρεύονται, αν και είναι «πολύ νωρίς» για να προβλεφθεί πότε θα μπορούσε να αλλάξει το τρέχον επιτόκιο πολιτικής της.