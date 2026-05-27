Μιχαηλίδου: «Κάνουμε την ψηφιακή γνώση εργαλείο αυτονομίας και ισότιμης πρόσβασης»

Το ΚΑΠΗ Χολαργού, όπου λειτουργεί Κόμβος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης ηλικιωμένων, επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλοι Digital - Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία».

Η υπουργός συνομίλησε με ωφελούμενους του προγράμματος και παρακολούθησε από κοντά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο ΚΑΠΗ Χολαργού λειτουργούν δύο τμήματα, με συνολικά 30 συμμετέχοντες, οι οποίοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους: από την επικοινωνία με την οικογένεια και τους οικείους τους έως την ασφαλή χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε ψηφιακές εφαρμογές του Δημοσίου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Στο ΚΑΠΗ Χολαργού συναντήσαμε ανθρώπους που αποδεικνύουν στην πράξη ότι η μάθηση και η εξέλιξη δεν έχουν ηλικία. Είδαμε από κοντά τον ενθουσιασμό και τη διάθεσή τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη και πιο ασφαλή. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε και εξυπηρετούμαστε. Το ζητούμενο είναι αυτή η αλλαγή να αφορά όλους. Να μπορεί ένας ηλικιωμένος να επικοινωνεί πιο εύκολα με την οικογένειά του, να χρησιμοποιεί βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, να εξυπηρετείται με ασφάλεια χωρίς να εξαρτάται κάθε φορά από κάποιον άλλον. Αυτό κάνει το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης. Δίνει στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αλλά και σε άτομα με αναπηρία, αυτονομία, ασφάλεια και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην καθημερινότητα. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής: να κάνει την καθημερινή ζωή πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο προσβάσιμη για όλους».

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital», που εντάσσεται στη συνολική πολιτική του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και εκπαίδευση, απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο την εξοικείωσή τους με βασικές ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία της καθημερινότητας. Η χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, η επικοινωνία μέσω εφαρμογών, η αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και η εξυπηρέτηση μέσω ψηφιακών υπηρεσιών αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής.

Την υπουργό συνόδευσαν η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών Ζωή Ράπτη, ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και η αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κατερίνα Ζιαμπάρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ