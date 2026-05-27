Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του διοικητή του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν σήμερα πως ο διοικητής τους σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, το βράδυ της Τρίτης, σε συνοικία της Πόλης της Γάζας. Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.