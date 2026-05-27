Ιρανικά ΜΜΕ: Υπάρχει προσχέδιο συμφωνίας - Για «απόλυτη παραποίηση» μιλά ο Λευκός Οίκος

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για την σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο ο Λευκός Οίκος το διαψεύδει.

«Αυτή η αναφορά από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο κατανόησης που δημοσίευσαν είναι απόλυτη παραποίηση», ανέφερε ο Λευκός Οίκος. «Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα γεγονότα έχουν σημασία», προσέθεσε.

Σύμφωνα με το σχέδιο εκείνο, το Ιράν θα αποκαθιστούσε την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι το σχέδιο, το οποίο εξαιρεί τα πολεμικά πλοία και προβλέπει την διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι η Τεχεράνη δεν θα εφαρμόσει οποιοδήποτε μέτρο χωρίς «έμπρακτη επαλήθευση».

Διευκρίνισε δε ότι, αν επιτευχθεί οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα μπορεί να επικυρωθεί ως δεσμευτική με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το μνημόνιο συνεννόησης είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στο πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Σκοπός ΗΠΑ - Ισραήλ είναι η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Στο μεταξύ, το το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών ανέφερε σήμερα πως σκοπός των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζει να είναι να ανατρέψουν και να σπείρουν τη διχόνοια εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο εχθρός επιδιώκει τώρα με άλλα μέσα τον στόχο ανατροπής και διχασμού της χώρας, τον οποίο δήλωσε ανοικτά στην αρχή του πολέμου αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει με στρατιωτική επίθεση», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο, η οποία μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «εντείνουν την οικονομική πίεση», να προκαλέσουν διχασμό μεταξύ διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα και να διεξάγουν επιχειρήσεις δολιοφθοράς όπως και άλλες «τρομοκρατικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων να εισάγουν στο Ιράν, με τρόπο παράνομο και σε μεγάλη κλίμακα, όπλα, πυρομαχικά και «παράνομα μέσα επικοινωνίας» όπως τα συστήματα δορυφορικού ίντερνετ Starlink.

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από το Ισραήλ, το κατηγορεί εδώ και καιρό ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και ότι δολοφονεί στρατιωτικούς, πολιτικά πρόσωπα ή επιστήμονες στο έδαφός του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ